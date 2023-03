Volantini, il ’caporale’ vuole patteggiare 2 anni

Volantinaggio in nero, il "caporale" pakistano chiede di patteggiare la pena a 2 anni di reclusione. Ha incassato l’ok della procura, ma non ancora quello del giudice Gasparini che ieri ha preso tempo per decidere se ratificare o meno l’accordo. L’imputato (difeso dall’avvocato Elisabetta Valentini), 43 anni, è uno dei 6 pakistani accusati di sfruttamento di diversi immigrati, anche di loro connazionali, a cui facevano consegnare volantini pubblicitari in bici o a piedi per 10-11 ore al giorno, per cinque o sei giorni alla settimana, per una paga di 30 euro al giorno. Il rispetto degli orari di lavoro e dei riposi non era contemplato, anzi, del tutto violato. Non solo. Come scoperto dai carabinieri dell’Ispettorato del lavoro, i rider dei volantini venivano seguiti anche tramite gps.

E quando finivano il proprio turno, si ritiravano in alloggi fatiscenti, a volte privi di acqua e riscaldamento, che gli avrebbero affittato gli stessi caporali. I lavoratori hanno detto di aver dovuto accettare tutto ciò per il bisogno di guadagnare per sé, per le loro famiglie e per poter rinnovare il permesso di soggiorno.

