Volete la visita oculistica?: "Non si può, il budget è finito"

Il budget regionale è terminato e quindi non è possibile prenotare, con impegnativa, né una visita oculistica né una moc. Questo accade all’ex ospedale “Lanciarini“ di Sassocorvaro, oggi “Villa Montefeltro“. A sollevare la questione è stata il consigliere regionale del Pd Micaela Vitri. Contattando la struttura, come utenti e non come cronisti, la risposta ricevuta è in effetti questa.

Scrive la Vitri: "Mi giungono molte segnalazioni sulle prenotazioni chiuse da due settimane all’ospedale di Sassocorvaro. Visite mediche per Moc e oculistica non prenotabili almeno per un’altra settimana – prosegue –. Perché, risponde la segretaria al telefono, “la Regione non ci ha più trasferito i finanziamenti“. Ma come? Non era questo l’ospedale che Acquaroli doveva riaprire subito dopo la sua elezione? Non doveva ridare tutti i servizi all’entroterra? Veramente aveva anche promesso che sarebbe tornato pubblico e avrebbe avuto il pronto soccorso. Ora mi auguro piuttosto che la Giunta Acquaroli smetta di pensare solo a come spartirsi poltrone e candidature, ma piuttosto risolva subito il problema al “Lanciarini“ di Sassocorvaro", conclude Vitri.

La Regione come si sta muovendo? Il sindaco di Sassocorvaro-Auditore Daniele Grossi, la scorsa settimana quando ha "avuto conoscenza della situazione", ha contattato Ast e Regione per risolvere il tutto: "mi hanno assicurato che questo accadrà a breve perché sono servizi necessari da erogare alla cittadinanza". La problematica sarebbe nata perché per lo stanziamento corrente delle risorse pubbliche ci si sarebbe basati sulla diagnostica effettuata l’anno precedente, che pare sarebbero state inferiori come numero. Interpellata la commissione sanità ed il suo presidente Nicola Baiocchi si capisce che la situazione sarebbe in fase di soluzione.

"Sia io, sollecitato dai sindaci della zona, che la Regione ci siamo attivati con la direttrice generale di Ast 1 Nadia Storti che ha preso subito in carico la situazione ed è in contatto con i gestori della struttura di Sassocorvaro. Questo per porre rimedio alla situazione. C’è la volontà di risolverla nel brevissimo tempo. Non servono polemiche o strumentalizzazioni". Dunque le risorse saranno implementate, non si sa ancora di quanto, ma come garantito saranno quelle necessarie per garantire i servizi all’utenza.

Francesco Pierucci