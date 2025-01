Volete partecipare?. Ecco le regole

Finale in bellezza per Pesaro capitale della cultura 2024. Per partecipare ai tre giorni – venerdì, sabato e domenica prossimi – di cerimonia conclusiva occorre un piccolo vademecum di informazioni utili che schematizziamo di seguito.

Le bussole. On line è aggiornato sul programma da 100 appuntamenti, giorno per giorno, il sito web pesaro2024.it, mentre sul posto, in piazza del Popolo, sotto il loggiato del Comune c’è l’infopoint, con personale addetto a dare spiegazioni, dalle 9,30 alle 18, venerdì, sabato e domenica. Per l’occasione, l’Infopoint sarà anche un negozio temporaneo per la vendita di gadget, merchandising e prodotti editoriali realizzati durante l’anno da capitale: i collezionisti sono avvisati.

La prenotazione obbligatoria. Questa sarà tassativa per due soli eventi: “il Passaggio di consegne ad Agrigento 2025, la nuova Capitale della cultura“ e per la proiezione del docu-film su Liliana Segre. Entrambi gli eventi saranno ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, ma i biglietti o coupon saranno nominali e per entrare sarà necessario mostrare la propria carta di identità. Senza non si entra.

Per Liliana Segre. Nello specifico per prenotare il proprio posto allo Sperimentale domenica 12 gennaio ore 18 per l’evento su Liliana Segre è possibile acquisire il titolo d’ingresso rivolgendosi alla biglietteria del Teatro Rossini (piazza Lazzarini, Tel. 0721 387621): da oggi a sabato 11 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19:30.

Per assistere al “Passaggio di consegne“ da Pesaro 2024 ad Agrigento, nuova Capitale i posti disponibili – 1.100 – all’interno dell’Auditorium Scavolini sono già esauriti. Ma, la speranza per un posto libero all’ultimo minuto è legata alla buona educazione di quanti, impossibilitati a presenziare, daranno disdetta sull’apposito sito, permettendo così a quanti vogliano godersi lo spettacolo, siano in grado di farlo. Come fare? Per biglietti acquistati presso la biglietteria Teatro Rossini bisognerà recarsi nuovamente lì, negli orari di apertura: dal mercoledì al sabato dalle ore 17 alle ore 19:30. Il titolo di accesso potrà essere annullato o il nominativo sostituito entro le ore 19.30 di giovedì 9 gennaio. Per biglietti acquistati su Vivaticket: è possibile modificare il nominativo direttamente dalla piattaforma seguendo la procedura riportata sul canale di vendita fino alle ore 11 di venerdì 10 gennaio. Importante ricordare che al momento dell’ingresso, il documento d’identità e il nominativo presente sul biglietto dovranno coincidere, altrimenti non si entrerà.