Volete un mezzo di soccorso?. Si comprano per pochi euro

Vendesi mezzi di soccorso, ampia varietà. Affrettarsi: l’offerta scade tra un mese. Il comune di Fermignano mette in vendita un intero parco automezzi, quasi tutti funzionanti e in buone condizioni, molti dei quali precedentemente utilizzati dal gruppo comunale di protezione civile. È di pochi giorni fa infatti la pubblicazione di un avviso pubblico che mette in vendita ben diciassette tra veicoli e rimorchi, dei tipi più inconsueti: si va da un autobus a un’autocisterna, da rimorchi grandi e piccoli a un quad, da una Fiat Campagnola a mezzi cingolati.

Tolti quattro mezzi, usati dal comune per varie attività come lo scuolabus e un’Ape Piaggio, i restanti quattordici veicoli sono tutti derivati dal parco mezzi della protezione civile locale. Si tratta di mezzi speciali di fondamentale importanza durante le emergenze naturali come alluvioni, terremoti e nevicate. Mezzi utilizzati durante situazioni straordinarie come il nevone del 2012, specie i due mezzi cingolati, o i terremoti che hanno colpito le Marche negli anni scorsi. Alcuni di questi veicoli erano stati donati da aziende del territorio o privati, e portano ancora nelle fiancate i loghi dei benefattori. Ad ogni modo, il comune lo scorso gennaio ne ha stabilito l’alienazione in quanto “vetusti o obsoleti“ e dunque da qualche giorno gli interessati possono farsi avanti, anche online: l’annuncio è stato infatti inserito anche sul noto portale di vendite online “Subito.it“, dove si possono vedere le foto e si è poi indirizzati al sito istituzionale dove è reperibile la modulistica per fare un’offerta.

E allora si può comprare una Y10 per 50 euro, o una Campagnola un tempo dell’Esercito per 3.000 euro, o ancora un camion sempre dell’Esercito con cassone scoperto per 7.500 euro. Per i non patentati, ci sono un quad e una minicar con cassone adatti anche a chi ha il patentino: rispettivamente 1.000 euro e 1.500 euro. Se si volesse un mezzo adatto a solcare anche un metro di neve fresca, ci sono gli snowtrack cingolati a 1.500 euro. I mezzi sono tutti da revisionare, ma nonostante l’età di alcuni, sono garantiti tutti funzionanti eccetto tre. Insomma, occasioni da non perdere. Forse.