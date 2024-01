Voleva fare il poliziotto: "Idonei in 800 al concorso ma ci hanno dimenticato"

Sono 800 ragazzi di tutt’Italia, tra cui Marco G, pesarese, laureando. Voleva diventare poliziotto, ci credeva. Lui e tutti gli altri hanno superato la prima prova scritta, poi il Ministero degli Interni si è dimenticato di loro. Li ha parcheggiati in un limbo illegittimo che dura da 4 anni. La storia è questa: i ragazzi hanno partecipato al concorso del 29 gennaio 2020 per 1650 posti da allievi agenti della Polizia di Stato. In 800 hanno superato la prova scritta mediante il conseguimento del voto compreso dal 8.250 al 8.02 decimi, risultando, quindi, idonei nella graduatoria della prova scritta. Successivamente, il direttore centrale del Ministero dell’Interno approvava la graduatoria che a rigor di legge rimane in vigore due anni. Doveva rimanere in vigore quindi fino al 16 novembre 2023. Invece, il capo della polizia il 29 settembre 2022 ordina un nuovo concorso pubblico, per esame per 1188 posti sempre di allievo agente della Polizia di Stato, dimenticandosi di scorrere la graduatoria che si era formata ed era vigente fino al 16 novembre 2023.

E non solo: il 24 febbraio 2023, il capo della Polizia amplia il numero dei posti messi a bando nel secondo illegittimo concorso. Come se non bastasse, il 7 luglio 2023, pochi mesi dopo, viene bandito un ulteriore concorso per l’assunzione di 1650 allievi agenti della polizia, con la graduatoria ancora vigente del primo concorso rimasto nel limbo dopo la prova scritta. Gli 800 ragazzi, tutti tra i 20 e i 28 anni, hanno denunciato subito attraverso i canal social la "violazione di legge, l’eccesso di potere, la disparità di trattamento, l’illogicità". In particolare, il 6 giugno 2023 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento degli idonei al secondo concorso indetto in violazione di legge fino a coprire 1188 posti di allievo agente della Polizia di Stato. Di fatto venivano chiamati i concorrenti che avevano conseguito nella prova scritta una votazione di 8,02, molto al di sotto del rendimento degli 800 che avevano superato il primo concorso.

Scrivono i ragazzi: "Ci siamo trovati nella aberrante e paradossale situazione di chi, pur avendo superato la prova scritta, siamo rimasti esclusi da qualsivoglia chiamata per scorrimento della graduatoria, mentre altri due successivi concorsi hanno avuto lo scorrimento. Tutto questo è avvenuto senza rispettare la legge che impone due anni di vigenza della precedente graduatoria". Il danno vero è che, per via del raggiungimento dei limiti anagrafici e per la lunga attesa protrattasi per oltre due anni a causa della pandemia che ha rallentato le procedure concorsuali, non vi è stata per gli 800 ragazzi più alcuna possibilità di partecipare ai bandi di concorsi successivi, visto che la graduatoria era in atto. Pur non avendo nemmeno trent’anni, siamo fuori da tutto per colpa del ministero e non certo nostra". Così centinaia di ragazzi che si sono preparati ed

impegnati per un concorso molto più ostico dei successivi, non solo per i requisiti, sono vittime dello Stato che avrebbero e ancora vogliono servire.

Roberto Damiani