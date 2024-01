"Volevamo decisioni rapide. Ma capisco gli impegni"

Angelo Pittro è il direttore artistico di UllisseFest. Racconta la sua esperienza pesarese, e qualche retroscena: "Bellissima esperienza, quella di Pesaro. Ma quest’anno avete questo impegno...Capitale, e noi abbiamo dovuto fare una scelta conseguente, rimaniamo nelle Marche, che sono al centro delle casa editrice, per noi sono quell’Italia che il mondo ci invidia, ancora non ipersfruttate da un certo tipo di turismo. E il bello di Pesaro è che è una città ma ha la dimensione di un borgo, era molto facile muoversi ed è stato bello quanto il pubblico si sia appassionato".

Quindi, tornerete?

"Non escluderei nulla, Ancona ci ha accolto a braccia aperte, ci siamo incontrati a novembre, quindi una gestazione rapidissima, chi fa eventi sa che ha bisogno di questa rapidità nelle decisioni, che poi serve per dare tempo alla programmazione".

Vi eravate incontrati anche con Pesaro, in autunno....

"Sì, abbiamo sempre chiesto rapidità, e quando una manifestazione funziona, il rinnovo diventa automatico, ma quest’anno Pesaro ha un po’ rallentato la macchina amministrativa, non gliene faccio una colpa eh, visti gli impegni...".

Ci sono stati anche problemi di budget?

"Mah, normale che per una manifestazione che funziona il budget o venga confermato o venga accresciuto, se non è così c’è qualcosa che non va, però non mi concentrerei sul budget, probabilmente se ci fosse stata quella rapidità nelle decisioni di cui parlavo, ecco sarebbe stata più funzionale. Noi, o riusciamo a lavorare con tempi necessari, oppure non riusciamo a fare bene il lavoro".

ale.maz.