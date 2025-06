Bisotto alla corte della Virtus. E’ giovane, ma già formato il nuovo palleggiatore di Fano che anche il prossimo anno militerà in serie A2. Sarà il vice di Coscione. Stefano Bisotto, piemontese di Cuneo proprio come Coscione, è un nuovo giocatore della Virtus Fano. Nato nel 2005 e proveniente da Boves, paese di diecimila abitanti in provincia di Cuneo, Bisotto affiancherà Coscione nel ruolo di regista, dopo aver giocato da titolare a Vibo Valentia in serie B: "A Vibo è stata la mia prima esperienza fuori casa – afferma il neo regista fanese – l’ho cercata e voluta. Ho giocato in una squadra molto giovane e devo dire che mi sono trovato molto bene. L’obiettivo era la salvezza, peraltro raggiunta senza problemi". Ora a Fano, con un doppio salto di categoria: "Vero – continua Bisotto – ho parlato con mio fratello (Francesco, libero Lube Civitanova di Superlega, ndr) e poi con l’ex di Fano Luca Chiapello, il quale ha parlato bene di questa piazza. L’obiettivo mio è quello di crescere, spero che Manuel Coscione sarà disponibile a darmi preziosi consigli". Diplomato come geometra ed iscritto alla facoltà di Scienze Motorie, Stefano Bisotto è appassionato in generale di tutti gli sport e sul neo gruppo Virtus dice: "Conosco Federico Roberti, poi alcuni per fama come Coscione, Ricci e Mengozzi. Per quanto riguarda le mie caratteristiche tecniche mi piace giocare veloce per sfruttare al meglio i giocatori di banda e l’opposto". Fondamentale per Bisotto è stato cominciare a fare esperienza fuori casa: "Decisamente – conclude il regista – sono cresciuto, impari ad autogestirti e ti concentri bene sul tuo lavoro. Giocare in serie A2 sarà una grande opportunità".

b.t.