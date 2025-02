Volley B La Battistelli Compressori continua a lavorare sulla crescita di tutto il gruppo

La Battistelli Compressori Polbottega, serie B di volley maschile, ha a disposizione altro tempo per continuare a lavorare sulla crescita del gruppo, sulla determinazione che serve a mantenere la mente salda nei momenti cruciali. Questo fine settimana infatti il campionato è fermo. L’assistente del tecnico Marco Romani, Alice Bellazzecca, proprio perché non ci sono incontri in previsione, analizza il lavoro fatto fino ad ora: " Vorrei soffermarmi a parlare in particolar modo di noi, di come stiamo lavorando – interviene Bellazzecca -, partendo e prendendo spunto proprio dalle ultime partite giocate, in cui è vero che non abbiamo raccolto molti punti, ma abbiamo espresso un bellissimo gioco, abbiamo tenuto testa alle due squadre prime in classifica come Osimo e San Mauro Pascoli e dove si è vista la crescita dei nostri ragazzi, della squadra tutta". L’analisi fatta a mente fredda, con minore amarezza legata al risultato, lascia trasparire un sentimento più profondo: "I ragazzi mi hanno emozionato– continua Bellazzecca -. È stato bellissimo vederli giocare e poter dire che stiamo crescendo sempre più. Tutto questo è stato possibile grazie al capo allenatore Marco Romani che con tutte le difficoltà che incontrate nel nostro percorso e a volte anche nello sconforto ha sempre reagito e ogni volta ha sempre la forza di riprendere il timone in mano per guidare i ragazzi".

b. t.