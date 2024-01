Volley Befana, vincono i politici. Strepitoso successo di pubblico

I politici vincono il Volley della Befana: raccolti con l’ingresso ad offerta 2.200 euro destinati all’associazione Simitu Marche che si occupa della "tutela dei diritti dei pazienti affetti da lesioni cutanee di difficile guarigione, come lesioni da decubito, ferite conseguenti a traumi associati a patologie rare o neoplasie". Mentre alla mensa di San Paterniano è stato donato il cesto della Befana. Sold out al palazzetto dello sport, venerdì sera, per il quadrangolare di volley che quest’anno ha portato in campo "giocatori di peso": il vescovo Andrea Andreozzi, capitano della squadra dei sacerdoti (nella foto in campo col sindaco) arrivata terza, e il team dei medici, con tanti professionisti, tra cui alcuni primari, che lavorano al Santa Croce. I medici, arrivati ultimi, sono già pronti per la rivincita del prossimo anno.

Piero Valori, l’organizzatore del torneo fa sapere che "si è divertito tantissimo anche il vescovo, che con i sacerdoti ha sostenuto una partita combattutissima con i politici". L’evento sportivo a scopo benefico ha riempito il Pala Allende, con i 750 posti tutti occupati. "C’era talmente tanta gente – fa notare Valori – che alcuni hanno avuto difficoltà a trovare parcheggio e hanno dovuto lasciare l’auto all’Europisn. Tanto pubblico è la testimonianza di quanto sia solidale Fano e di come la città abbia bisogno di un nuovo palazzetto".

an. mar.