Volley della Befana per "Numeri 1". In campo il vescovo e il primario

di Anna Marchetti

In campo i "Numeri 1" per il Volley della Befana 2024. Due le novità di questa edizione in programma nella serata di venerdì 5 gennaio al palazzetto dello sport, alle 20.30: scenderà in campo il vescovo Andrea Andreozzi nel ruolo di capitano della squadra dei sacerdoti e parteciperà, per la prima volta nella storia del torneo, la formazione dei medici e degli operatori sanitari, tra i quali diversi primari, guidati dal campione del mondo di volley Paolo Tofoli. A completare il torneo altre due formazioni: quella dei politici, capitanata dal sindaco Massimo Seri e quella di stampa ed Avis guidata da Simona Zonghetti di Fano Tv. Prevista la partecipazione di Moreno, campione italiano di free-style, vincitore della trasmissione televisiva Amici, e titolare della nazionale di calcio cantanti e il calciatore e paratleta Lollo Marcantognini.

"Sarà un quadrangolare molto veloce – spiega l’ideatore e organizzatore del torneo Piero Valori di Noi Insieme – al quale, dopo 11 anni, parteciperà il vescovo di Fano. Sarà una serata molto simpatica con spettacoli della Vaganova Danza e della ginnastica Olimpia Cuccurano. Tra gli ospiti ci saranno i campioni di motociclismo Marco Gaggi e Noel Spangenberg, oltre a Paolo Toffoli, Moreno e Lollo Marcantognini. Inoltre saranno distribuite ai bambini le calze della Befana realizzate con il contributo determinate del Conad San Lazzaro. Sempre per i più piccoli è prevista l’animazione con il Baby Park Topolino". L’ingresso è a offerta, il ricavato sarà devoluto all’associazione Simitu Marche che si occupa della "tutela dei diritti dei pazienti affetti da lesioni cutanee di difficile guarigione, come lesioni da decubito, ferite conseguenti a traumi associati a patologie rare o neoplasie".

Queste le squadre: Per i "Medici" Alberto Patriti, Domitilla Foghetti, Paolo Tescione, Estephan Fares (Chirurgia generale), Francesca Giovannini, Angela Vivoli (Ortopedia), Alberto Rebonato (Radiologia), Daniele Campanozzi (Medicina), Eleonora Bracci (Medicina urgenza), Gino Latini (Otorino), Francesca Lapadula, Francesco Oricchio (Pronto soccorso), Andrea Tinti (Senologia), Sara Loriga (Medicina interna), Valerio Beatrici, Giuliana Gabrielloni (Urologia), Lucia Montesi (Fisioterapia). Allenatore Paolo Tofoli.

"Politici", Capitano Massimo Seri (sindaco), Etienn Lucarelli (assessore), Piero Valori (vice presidente del consiglio comunale), Luca Serfilippi (consigliere comunale e regionale), i consiglieri Enrico Cipriani, Mirco Pagnetti, Enrico Nicolelli, Federico Perini, Luigi Scopelliti, Edoardo Carboni, Francesco Panaroni, Tommaso Mazzanti, Stefano Luccioli, Giuseppe Pierpaoli, Gianluca Ilari, Giampiero Pedini e il segretario generale Stefano Morganti.

"Stampa/Avis": capitano Simona Zonghetti (Fano Tv), Daniele Bolla (Radio Fano); Massimiliano Barbadoro, Francesca Fiorelli, Aurora Valori, Gabriele Vincenzi, Nicola Zarri, Giancarlo Giovannini, Fabrizio Tito, Marco Savelli, Andrea Vitali, Giovanni Pizzichelli, Luca Vagnini, Veronica Verna (Medico sociale).

"Sacerdoti", monsignor Andrea Andreozzi (vescovo), don Giuseppe Marini, don Marco Moschini, don Matteo Pucci, don Francesco Londei, don Carlo Berloni, Francesco Pierpaoli.