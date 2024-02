Volley La Megabox annienta Busto Arsizio

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia

3

Uyba Volley Busto Arsizio

0

MEGABOX ONDUALTI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Provaroni ne, Degradi 9, Cecconello ne, Panetoni (L), Aleksic 11, Mingardi 19, Grosse ne, Mancini 3, Giovannini, Klobzar ne, Dijkema, Kosheleva 11, Gardini ne, Cannone (L) ne. All. Pistola.

UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Bracchi 10, Piva 7, Fields, Lualdi 7, Sartori 9, Carletti 1, Frosini 12, Giuliani, Zannoni (L), Sobolska ne, Valkova, Rojas (L) ne, Boldini 1, Fini ne. All. Cichello. Arbitri: Cappello e Brancati. Parziali: 25-17 (23’), 25-21 (27’), 25-21 (24’).

Note: Megabox muri punto 5, Busto Arsizio 8. Megabox battute vincenti 4, errare 6. Busto Arsizio battute vincenti 3, errate 6. Spettatori 534

PESARO

Importante vittoria in chiave playoff per una Megabox scatenata che vendica la sconfitta dell’andata e allontana da sé in classifica l’outsider Busto Arsizio. Una delle migliori partite finora giocate dalle tigri. Lineari, concrete e ordinate. Il lavoro certosino di coach Pistola sta offrendo i suoi frutti e le biancoverdi macinano punti. Nel sestetto entra subito una ritrovata Kosheleva che nei momenti caldi del match fa sentire la sua esperienza e i suoi punti. Il capitano c’è e con lei la squadra gira.

Migliore giocatrice della sfida è però Aleksic capace di annientare Bracchi, bombardata in ricezione. Un primo set dove è la battuta da urlo delle padrone di casa a mandare in tilt l’attacco della giovane, ma rapida formazione ospite, sorpresa di un campionato dalle mille insidie. Nel secondo c’è più equilibrio, ma Vallefoglia è paziente e attenta. Poche sbavature, tanto contenuto. Sul 7-7 c’è l’impatto delle avversarie. Poi Mingardi rimette le cose a posto. Le farfalle però non mollano e mettono pure il muso avanti 10-11. L’ultimo assalto delle bustocche è sul 19-15, poi il team del presidente Angeli spicca il volo. Nel terzo parziale c’è lotta fino al 17 pari poi il numero 15 locale non fa sconti. Un piccolo sussulto Uyba sul 24-21, ma la Megabox vuole chiudere presto la contesa. "Siamo state più chiare in campo – analizza la schiacciatrice Gaia Giovannini -, abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo. Stiamo esprimendo un buon gioco, siamo sulla strada giusta, ma c’è ancora tanto margine di miglioramento". Busto Arsizio è la mina vagante della serie A1, ma Pesaro è stata abile a schivarla e poi domarla. Ora c’è Scandicci,

Beatrice Terenzi