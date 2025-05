Volley Urbania trionfa: promozione in serie B2 dopo una stagione da sogno

Stagione incredibile per Volley Urbania che all’ultima giornata vince il campionato di serie C e si conquista l’accesso diretto alla serie B2. La squadra durantina inizia la stagione con un nuovo allenatore, Luca Giulianelli. Arriva anche Lucia Ginesi, palleggiatrice di esperienza (ex A2, B1 e B2). "Purtroppo per vari motivi eravamo rimasti senza palleggiatori - dice il vicepresidente e diesse Loris Violini - e riuscire a portare a Urbania una grande palleggiatrice come Lucia Ginesi è stato un buon inizio. Venivamo da un’ottima stagione in cui avevamo conquistato la Coppa Marche. La seconda palleggiatrice Caterina Paioncini è arrivata a preparazione già iniziata. Per il resto la squadra era consolidata con ottime giocatrici ed un gruppo che nelle ultime stagioni aveva garantito sempre campionati di alta classifica".

La stagione parte bene con buoni risultati. A metà dicembre il momento più difficile: "Si va a giocare ad Amandola ma non è serata – continua Violini -, il primo set la squadra praticamente non gioca ed Amandola vince 25-5. Non basta perché nel set successivo Asia Storti per recuperare un pallone subisce un grave infortunio chiudendo di fatto la sua stagione.

L’ infortunio di Storti destabilizza la squadra che perde ad Amandola e la successiva partita contro Apav Lucrezia. Ma da lì in poi il suo ruolo verrà preso da Bianca Antoniucci che sarà artefice di un ottimo campionato nonché dello storico punto che vale la B2".

Urbania chiude comunque la prima fase con 42 punti in testa al girone B con 15 vittorie e 3 sconfitte; ma bisogna fare i conti con la capolista del girone A Collemarino che chiude la prima fase a 50 punti e di fatto parte nella fase decisiva con 8 punti di vantaggio.

Il primo posto sembra irraggiungibile e l’obiettivo più plausibile, con solo 8 partite a disposizione, è quello di arrivare secondi o terzi per garantirsi la semifinale playoff. Ma succede l’impensabile: Collemarino, condizionata anche da infortuni, inizia a perdere mentre le durantine hanno solo una battuta di arresto a Bottega dove perdono 3-2. Si arriva alla penultima di campionato con Collemarino che perde 3-0 a Senigallia ed Urbania vince portandosi inaspettatamente in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio.

Si arriva così all’ultima giornata che prevede proprio lo scontro tra Collemarino ed Urbania: alle durantine basta un solo punto per chiudere il campionato al primo posto. In una cornice di pubblico eccezionale, con oltre 200 tifosi urbaniesi al seguito, Volley Urbania arriva al Palasport Flavio Brasili e riesce a fare l’impresa portando a casa i due set che servono per chiudere la stagione al primo posto e conquistarsi la promozione diretta in serie B2 nazionale. Grande entusiasmo misto a incredulità per un risultato mai raggiunto dalla società guidata dalla presidente Elsa Rossi in oltre 50 anni di storia.

Beatrice Terenzi