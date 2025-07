Volo cancellato, poi il caos. Odissea dopo la vacanza

Doveva essere il classico "fine vacanza con rientro morbido": un volo da Pantelleria a Bologna, una macchina parcheggiata in attesa, e il ritorno a casa con la mente ancora piena di tramonti e granita. Invece, per Adriano Blasi e Albertina Farris, coppia dell’entroterra pesarese di 65 anni, il ritorno si è trasformato in una corsa a ostacoli. Tutto comincia con una scritta: "ritardo". Poi il silenzio. Infine, la beffa: il volo della compagnia Volotea cancellato. E da lì una discesa agli inferi fatta di sei ore di mare, sette ore di attesa, pullman che non arrivano, voucher che arrivano troppo tardi, e zero informazioni. Motivo ufficiale: maltempo. Ma tutte le altre compagnie volano regolarmente. I passeggeri "erano circa 300, dei due voli di Bergamo e di Bologna, cancellati entrambi – raccontano –. C’erano anche anziani, bambini e un’85enne con la gamba rotta". Vengono indirizzati a prendere un traghetto per Trapani. Sei ore di navigazione e poi, il nulla. Nessun bus ad attenderli. Scene da esodo biblico: centinaia di persone accampate sulle panchine, sotto il solleone. I due coniugi documentano tutto: foto, mail, telefonate alla compagnia, persino un contatto diretto con un addetto dalla Spagna. Il quale cade dalle nuvole. Dopo ore di peripezie, tra attese in aeroporto, cambi di destinazione, e un pullman notturno da Bergamo a Bologna, la coppia pesarese riesce finalmente a tornare a casa. Ma la rabbia rimane. E l’intenzione di agire per vie legali pure. "Ci siamo sentiti abbandonati – raccontano – senza informazioni né assistenza".

ant. mar.