Volo di cinque metri in via Postumo Anziano precipita nel Genica Soccorso dai vigili del fuoco

Sono le otto del mattino. All’altezza del civico 57 di via Postumo si ode un colpo secco. Qualcuno si affaccia al canale del torrente Genica, che dopo l’alluvione si è quasi completamente prosciugato, complice anche il gran caldo, e vede che c’è il corpo di un uomo a terra. E’ ferito. Vengono allertati i soccorsi, 118 e vigili del fuoco in pochi minuti sono sul posto. Tocca ai pompieri soccorrere la persona caduta nel Genica, non si sa come, forse dopo essersi sporto o forse perdendo l’equilibrio mentre stava camminando. Fatto sta che il 73enne è precipitato per cinque metri battendo violentemente il capo e riportarlo all’altezza della strada, dove c’è l’ambulanza, non è facile. I vigili del fuoco attivano la procedura per il soccorso alpino. Si calano nel vuoto per cinque metri e una volta raggiunto il ferito lo sistemano nella barella, assicurandolo e sollevandolo fino al punto dal quale è precipitato, in pieno centro abitato. I sanitari del 118, che hanno operato assieme ai pompieri, considerate le ferite e soprattutto il trauma cranico decidono di allertare l’eliambulanza. Il 73enne, che è originario di Arezzo, viene quindi trasportato all’ospedale di Ancona.

d.e.