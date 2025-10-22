Volo fatale di otto metri. La morte del 64enne: perché era sul tetto?. Sentiti vari testimoni

Indagini a tutto campo sulla morte di Claudio Reggiani, il 64enne pesarese deceduto lunedì dopo un tragico volo di otto metri dal tetto di un capannone industriale a San Giovanni in Marignano. Un incidente che, per modalità e contesto, continua a sollevare interrogativi. Perché Claudio era lì, su quel tetto, in un’azienda dove ufficialmente non lavorava? A indagare sono i Carabinieri della Tenenza di Cattolica, insieme al personale della Medicina del Lavoro, coordinati dal pm Daniele Paci. Gli inquirenti hanno ascoltato a lungo alcuni testimoni. Il pubblico ministero ha anche disposto l’autopsia e accertamenti sulle condizioni di sicurezza del cantiere, ma anche sulla posizione lavorativa del 64enne, per capire se si trovasse lì a titolo personale o professionale. Un dettaglio decisivo per comprendere eventuali responsabilità. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di lunedì, alla Tecno Mec di via Tavollo, nella zona industriale del paese. Reggiani, residente nel quartiere di Villa San Martino, sarebbe salito sul tetto per raggiungere alcuni operai al lavoro in quota. Secondo una prima ricostruzione, aveva con sé del cibo, forse per consegnarlo agli operai. Poi, in pochi secondi, la tragedia: uno dei lucernari avrebbe improvvisamente ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare nel vuoto. Il volo, di circa otto metri, è terminato nel terreno dell’azienda confinante. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’elisoccorso da Ravenna, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile: Claudio è morto sul colpo. Claudio Reggiani era un volto noto a Pesaro, dove molti lo ricordano per il carattere cordiale e la passione per il porto. In passato aveva gestito uno studio odontotecnico, poi un negozio di articoli per la casa in centro, e di recente aveva concluso la stagione in un hotel del lungomare. Sposato in seconde nozze, era considerato una persona sempre disponibile e amante della compagnia. Antonella Marchionni