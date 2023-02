Volo mortale dalla gru: due condanne, tre assolti

di Elisabetta Rossi

Due condanne e tre assoluzioni per la morte di Gianni Ambrosini, il 44enne operaio di Montefelcino che perse la vita dopo un volo di 20 metri dalla gru su cui stava lavorando in un cantiere in via Apolloni. Nove mesi di reclusione per omicidio colposo sono stati inflitti ieri dal giudice Franco Tetto a Lucia Pierleoni, la titolare della Nefa, la ditta per cui lavorava Ambrosini, e a Leonardo Ceccacci, proprietario della gru. Per loro il pm Marino Cerioni aveva chiesto rispettivamente 2 anni e 6 mesi, e 2 anni e 8 di carcere. Assolti invece, per non aver commesso il fatto, gli altri tre imputati: Flavio Sgorbati e Fernando Milanesi, responsabile tecnico, il primo, e, il secondo, legale rappresentante della Fm, la ditta costruttrice della gru (difesi dagli avvocati Roberto Brunelli e Cinzia Fenici) e il geometra Francesco Pergolesi, coordinatore della sicurezza (assistito dall’avvocato Monica Nicolini). Anche per loro, la procura aveva chiesto la condanna a 2 anni per Sgorbati, 2 e 8 per Milanesi e 2 anni e 6 per Pergolesi. Ma il giudice li ha ritenuti estranei ai fatti contestati. Così come le tre ditte, la Nefa srl della Pierleoni, Edilizia Ceccacci e la Fm group, azienda costruttrice della gru, assolte respingendo così la richiesta del pm che aveva presentato un conto in sanzioni pecuniarie fino a 150mila euro e fino a 3 mesi di interdizione dell’attività. Resta ancora sotto sequestro invece la gru, custodita dalla ditta Ceccacci.

A distanza di 7 anni da quel 4 luglio 2016, ieri si è concluso così il primo grado di giudizio. E con condanne molto più leggere rispetto alla richiesta avanzata dal pm di ben 12 anni in totale per i 5 imputati. Come aveva messo in luce la perizia disposta dal gip Lorena Mussoni in incidente probatorio, a causare lo schianto della barra del parapetto della gru non era stata l’usura, ma una precedente rottura. E invece di essere saldata, era stata semplicemente incastrata. Su quella barra si era seduto Ambrosini. E sotto il suo peso, il tramezzo aveva ceduto, facendolo volare di sotto e lasciandolo senza vita sul selciato. Le figlie di Ambrosini, Elena e Eleonora, e la moglie Ivanka Jovanovic hanno ottenuto il risarcimento dei danni e ritirato la costituzione di parte civile.