Volontari a caccia di palme malate "Bisogna intervenire rapidamente"

C’è un gruppo di volontari che da giorni gira per la città a caccia di palme malate. E, purtroppo, non fa fatica a trovarle perché qui come in molte altre parti le palme sono minacciate da una farfalla di origine sudamericana, la Paysandisia archon. A farsi carico del problema e a lanciare il relativo allarme è anche Legambiente: "E’ necessario intervenire subito – dice infatti l’avvocato Rosalia Cipolletta Fabbri, presidente dell’associazione – bisogna ricorrere ai ripari: curare palme quando è possibile, abbatterle se non sono più recuperabili perché non infettino quelle sane. Questo ci spiega Olga Moskvina, paesaggista, che ha studiato il fenomeno con molta professionalità e con l’aiuto di altri specialisti del settore". Olga Moskvina è un architetto paesaggista ed è lei che sta guidando quei volontari che in città stanno facendo la mappatura delle palme malate. "Il fenomeno lei lo ha descritto in un libro – scrive ancora Legambiente – recentemente pubblicato, dal titolo “Salviamo le palme delle nostre città”, nel quale sono indicate anche le possibili cure da effettuare alle palme malate.

Come prima cosa, per realizzare un lavoro che sia utile, è necessario fare un dettagliato censimento delle palme e del loro stato. Per questo lavoro è necessaria la collaborazione dei proprietari delle palme, compresi gli Enti pubblici e di tutti coloro che hanno a cuore il nostro territorio, la sua bellezza e la sua biodiversità. Legambiente proprio per queste ragioni ha deciso di intervenire per aiutare coloro che si vogliono impegnare in questo lavoro, compresi gli enti locali che sono proprietari di palme che adornano giardini, luoghi pubblici e viali. Chi è interessato può contattare il nostro ufficio (340 8367118) o inviare una mail ([email protected]). L’azione va intrapresa con a sollecitudine perché la Paysandisia agisce in fretta e non conosce tempi morti".