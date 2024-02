Volontari in azione sulla spiaggia. Raccolti 50 chili di rifiuti

Ben 50 chili di rifiuti raccolti in una sola giornata nella spiaggia di viale Trieste. E’ quanto sono riusciti a recuperare domenica scorsa i volontari di ‘Be Kind To Nature’, che in collaborazione con la Fondazione Cetacea, l’associazione Persona Gentile e Bodytec Pesaro, hanno organizzato un’iniziativa, patrocinata dal Comune, per ripulire la spiaggia e contribuire alla salvaguardia dell’ambiente marino. Durante la giornata sono state raccolte principalmente reti di cozze e vongole portate sulla sabbia dalle onde. "Ogni piccolo gesto conta – commenta Michael Balleroni, fondatore di Be Kind To Nature –. Ogni goccia contribuisce a formare un oceano di cambiamento positivo per il nostro ambiente. Siamo grati a tutti coloro che hanno partecipato e che continuano a dimostrare il loro impegno per la salvaguardia del nostro pianeta".