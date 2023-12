Volontari in missione: "All’alba sul furgoncino. Poi 200 pasti al sacco"

Sono circa 130 gli euro spesi al giorno, solo per l’acquisto dei contenitori per l’asporto dei 200 pasti consegnati ai poveri della città. E poi tra le spese ci sono le posate usa e getta, i sacchetti di plastica, acqua, luce e il gas che serve per far funzionare i fornelli della cucina e il riscaldamento della sala refettorio. Sono questi i costi vivi giornalieri per la gestione della Mensa di San Paterniano dell’opera Padre Pio di Fano, che da 25 anni è a servizio degli ultimi, sempre più numerosi in città. Nel 1999 erano partiti con 11.876 pasti somministrati, l’anno scorso sono stati 60.715 e quest’anno alla fine di luglio erano già 32.330 con una proiezione a fine 2023 di oltre 63mila pasti. Senza contare il costo dei viveri, che per la maggior parte sono donati dal buon cuore dei commercianti fanesi e raccolti ogni mattina con il caratteristico furgoncino, dallo storico volontario Mauro Guerri che il 28 maggio 2022 è stato eletto anche presidente dell’opera caritatevole in cui presta servizio dal 2010.

"Dietro, c’è un lavoro che non potete neanche immaginare - racconta Guerri -. Io, ad esempio, la mattina alle 6 sono già fuori casa perché inizio a fare il giro delle pasticcerie e dei forni della città a ritirare il pane, la pizza, i dolci… le rimanenze del giorno prima. Subito dopo preparo la colazione dei i 16 migranti ospiti del Centro Accoglienza notturno grazie alla convenzione che abbiamo con la Prefettura. Per loro serviamo in refettorio, colazione pranzo e cena. A tutti gli altri bisognosi che bussano alla nostra porta, prepariamo i pasti da asporto: 200 al giorno. La cuoca comincia a cucinare alle 9 e noi cominciamo a impacchettare i dolci e i salati. Nel cestino diamo un primo, un secondo, la pizzetta, il dolcetto e la frutta che ci viene donata da un’azienda siciliana che ci manda interi bancali di agrumi".

Sono una quindicina i volontari, per lo più pensionati. Ma ieri a scaricare i cartoni di pasta ritirati dal banco alimentare (14 i chili cotti ogni giorno) e a mettere in dispensa i salumi ei i formaggi donati dalla Pro Loco (che ha colto l’occasione per consegnare a Guerri anche l’assegno da 2mila euro ricavato dalla vendita dei biglietti della Tombola in piazza del 10 luglio scorso, giorno del patrono San Paterniano) c’erano un sacco di giovani. "Alcuni sono studenti degli istituti superiori - spiega Guerri - con cui collaboriamo per l’alternanza Scuola Lavoro, ma ci sono anche ragazzi che svolgono i lavori socialmente utili in sostituzione della pena, generalmente guida in stato di ebbrezza".

Nell’ultimo anno sono cambiati non solo volontari e benefattori, ma anche gli utenti. "Abbiamo moltissimi italiani - conclude Guerri -, uomini e donne dai 45 ai 70 anni. Soprattutto persone sole ma ci sono anche alcune famiglie numerose, che per fortuna hanno la casa ma non riescono a fare la spesa. Anche noi siamo in difficoltà economica, perché i costi per mandare avanti la mensa sono molto alti, solo un contenitore ci viene a costare 16 centesimi". Le soddisfazioni, però, alla fine di ogni giornata sono grandi, come dimostrano i bigliettini di ringraziamento lasciati sotto la porta. "Nella vita ho scoperto che si sono alti e bassi - ha scritto Francesca -. Nei miei 62 anni ho avuto dei momenti dove stavo bene e potevo aiutare e l’ho fatto: felice, sana, benestante. Poi le vicessitudini della vita mi hanno portato ad aver bisogno e grazie a questa mensa, per un periodo, sono riuscita a sopravvivere nel modo migliore. Vi auguro un buon futuro. Grazie".