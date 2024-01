Alla fine non ha resistito: dopo aver mangiato tante volte al Ristorante di Utopia, da cliente, Marco Pucci, 75 anni, in pensione, è diventato volontario e con orgoglio tutti i giorni indossa anche lui il grmbiule di Utopia. Da 24 ore, al fianco dei ragazzi, copre i turni dietro il bancone bar all’ex serra degli agrumi al Parco Miralfiore. "Quest’estate – racconta Andrea Boccanera, presidente dell’associazione di volontariato Gulliver – Pucci con la moglie è stato tante volte cliente del ristorante Festival allestito dietro all’alberghiero Santa Marta. Quando ha saputo che l’avventura con i 60 giovanti con disabilità continuava con la gestione di questo ristoro al Parco Miralfiore, ci ha chiesto di essere coinvolto". Pucci, sorride, per nulla pentito di essere stato preso “per la gola“: "Nella mia vita ho fatto il tecnico della Sip e poi il barista – dice –: stare con questi ragazzi è un regalo. Mi rende felice essere qui".

s.v.r.