Pesaro: spunta volpe nel condominio. Affamata, si mangia gli zerbini

La volpe si era introdotta nel condominio in cerca di cibo

Pesaro, 9 gennaio 2023 – E’ stata fortunata la volpe che si è introdotta l’altra notte alle 2,45 del mattino nel condominio Lungofoglia delle Nazioni, 1. Alessio Fabrizi era con gli amici nel suo appartamento, quando ha sentito grattare alla porta. Incuriositi hanno aperto e si sono ritrovati davanti un animale smagrito e probabilmente anche impaurito. La volpe era rimasta bloccata all’interno del condominio, dove forse si era introdotta alla ricerca di cibo. In realtà doveva essere passato abbastanza tempo visto che sono stati rinvenuti nella scala dei tappetti morsicati a ripetizione.

I ragazzi hanno chiamato la protezione animali, ma gli addetti non sono riusciti a catturare la volpe, mobile e veloce come dal racconto di chi ha abitato in campagna. Anzi, l’esemplare ha approfittato della confusione ed è scappata. Non bisogna infatti dimenticare che attraverso il corso del Foglia passa gran parte del movimento della fauna selvatica del nostro territorio. E i palazzi del Lungofoglia rappresentano uno scontato approdo, oltre che un deposito di cibo.

D’altra parte verso la fine dell’anno scorso un’altra volpe è stata avvistata sul molo del porto di Pesaro, mentre andava in giro indisturbata probabilmente in cerca di cibo. Risale invece a più di un anno fa la scelta di un altro piccolo animale di presentarsi puntuale nella residenza al Porto, vicino al Centro Benelli per sfamarsi. La volpe generalmente può esercitare un forte impatto predatorio su alcune specie stanziali, a cominciare dalle galline. Sicuramente l’effetto della predazione della volpe sulla piccola selvaggina stanziale è alquanto variabile ed è correlata a vari fattori quali la densità del predatore.