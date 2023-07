Pesaro, la volpe del porto insiste: "Mangia fichi e vuole entrare"

Pesaro, 7 luglio 2023 – La volpe del centro "Benelli" continua a visitare cortili e a vivere in mezzo alla gente in cerca di cibo e senza scartare niente, nemmeno i frutti degli alberi dei residenti di via Morosini: "Ultimamente è riuscita ad arrampicarsi sul tetto di un capanno per raggiungere meglio i rami di un albero di fichi, di cui poi si è cibata. E’ stata una scena divertente, ma il quesito resta: non è meglio per lei e per tutti se viene catturata e rilasciata in un bosco dove può vivere più in libertà?", si chiede Claudio Zanutel, uno dei residenti. La volpe del porto del porto (dove trova altro cibo) è diventata una di loro, non senza imbarazzo: scava buche nei giardini, "bisticcia" con altri animali, e in passato ha anche addentato il polpaccio di una ragazza, di notte al centro Benelli, sentendosi forse in pericolo.

La volpe si fa l’aperitivo con la pizza vicino al parco

La volpe si è arrampicata sul tetto di un capanno al centro Benelli per mangiare fichi

“L’altro giorno ho visto il gatto arruffato dentro casa: la volpe aveva infilato il musino nella gattarola, dal giardino e verso la nostra cucina. Non vorremmo trovarcela in casa prima o poi. Abbiamo chiesto alle autorità – continua Zanutel – competenti di farsene carico, di portare la volpe cittadina in campagna, ma fino ad ora non è accaduto niente. Non abbiamo nulla contro questo animale, ma pensiamo che in un ambiente naturale possa trovarsi meglio e possa creare meno disagi a chi abita in città".