Volponi, c’è l’ok alla legge regionale

La legge regionale per celebrare Paolo Volponi (foto) è ormai cosa fatta. Ieri, nella seduta della Prima Commissione del consiglio regionale, i componenti hanno approvato all’unanimità la proposta presentata dalla consigliera Marta Ruggeri, del Movimento Cinque Stelle.

"Il passaggio in aula – spiega Ruggeri – dovrebbe avvenire tra un paio di settimane, e mi auguro che ci sarà nuovamente pieno accordo su questo doveroso omaggio al grande poeta e scrittore, politico e dirigente. Nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita, la legge si propone di realizzare eventi soprattutto rivolti alle generazioni più giovani: credo sia doveroso coinvolgerli e far loro scoprire una figura altrimenti trascurata, una personalità poliedrica che è necessario ricordare. Il testo prevede il coinvolgimento delle scuole, superiori e non solo".

La legge sarà finanziata con 15mila euro nell’annualità corrente e prevede la costituzione di un comitato promotore che dovrà essere composto dall’assessore regionale alla cultura, un consigliere regionale, un dirigente competente in materia di beni e attività culturali, il sindaco della città di Urbino e altri eventuali rappresentanti di soggetti pubblici e privati coinvolti.

Gio. Vol.