Volponi, l’eredità per i ragazzi è in tre libri

Si è chiuso ufficialmente ieri l’anno delle celebrazioni volponiane, con l’ultima iniziativa promossa dal Comune per ricordare lo scrittore, politico e dirigente urbinate Paolo Volponi, di cui nel 2024 cadevano i cento anni dalla nascita.

L’ultima iniziativa è stata appositamente dedicata alle scuole superiori della città: sono stati invitati in municipio delle rappresentanze dei licei Raffaello, Laurana Baldi, Scuola del Libro e dell’Itis Mattei che hanno ricevuto dall’amministrazione delle copie di tre volumi, di Volponi e su Volponi.

"Abbiamo donato a tutti gli alunni delle quarte e delle quinte – spiega Lara Ottaviani, assessore alla Cultura – una riedizione delle ‘Cantonate di Urbino’ e un nuovo volume dal titolo ‘Intanto che trascorrono le annate’, curato da Germana Duca. Il terzo libro, la raccolta degli scritti di critica di Volponi curata da Luca Cesari, è stato dato in un’unica copia per la biblioteca di ogni scuola. Il Comune ha svolto nel 2024, coordinate dall’ex vicesindaco Vetri, varie iniziative anche in accordo con la figlia Caterina. Come suggerito da lei, volevamo che questo anno lasciasse qualcosa di tangibile per le future generazioni. Quindi abbiamo pensato a dei libri, che rimangono e soprattutto possono essere per i ragazzi l’occasione non solo per scoprire Volponi ma anche per trasformare una lettura in uno stimolo di pensiero, per riflettere, conoscere, parlare e discutere tra loro. È bello tra l’altro che i volumi usciranno anche fuori da Urbino, essendo gli studenti dei licei urbinati per lo più del territorio circostante".

Un gesto che è stato apprezzato dai ragazzi: "Si è trattato di una consegna simbolica – aggiunge l’assessore all’istruzione Massimiliano Sirotti -, un gesto prezioso che rimarca il rapporto sempre più consolidato tra istituzioni e scuole urbinati".

Presente all’incontro anche la curatrice di uno dei libri, Germana Duca: "Il mio non è un saggio, ma note di lettura – dice la curatrice – che ho preso nel tempo leggendo prima le poesie, poi tutta la produzione in prosa. Ho messo nel libro un po’ di parole mie mischiate a brani rubati a Volponi, cercando di tenere come filo conduttore l’amore che lega gli esseri umani fra loro, con la natura e con l’universo".

Infine, un invito ai ragazzi: "Leggete, mettetevi in gioco attraverso la lettura. Sfogliate, praticatela, siate onnivori in questo aspetto della vita".

Giovanni Volponi