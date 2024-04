Volponi, memoria onorata. Le celebrazioni sono legge

La legge regionale sulle celebrazioni per il centenario della nascita di Paolo Volponi è realtà.

Ieri, il Consiglio regionale ha approvato la proposta presentata da Marta Ruggeri, consigliera del Movimento 5 Stelle, che prevede l’organizzazione di incontri, convegni ed eventi, anche di carattere formativo, per approfondire e diffondere la conoscenza della vita e dell’opera dell’autore urbinate, con ampio coinvolgimento di scuole e giovani. A coordinarne la programmazione sarà un comitato promotore, da costituire entro un mese dall’entrata in vigore della norma.

L’ok all’iniziativa è arrivato da tutte le forze in Consiglio, che Ruggeri ringrazia "per aver voluto ricordare degnamente Volponi. Si tratta di un doveroso omaggio a un grande intellettuale del nostro territorio, riconosciuto in maniera pressoché unanime come il più importante e apprezzato scrittore marchigiano del Novecento.

La ricchezza dell’opera letteraria di Volponi, che molte volte ha trovato proprio nella nostra regione, e in particolar modo nella sua Urbino, una fonte di ispirazione, la singolarità del suo percorso professionale a livello aziendale in decenni che hanno cambiato il volto della nostra nazione, il suo impegno politico e la sua passione per l’arte, sono aspetti di una personalità che è doveroso ricordare e promuovere. La legge approvata sarà incentrata a realizzare eventi soprattutto rivolti ai più giovani, con l’obiettivo di coinvolgerli e far loro scoprire una figura poliedrica che è necessario ricordare".

L’atto sarà finanziato con 15mila euro per l’anno in corso, ma le attività celebrative proseguiranno anche oltre il 2024. Nel comitato rientreranno l’assessore regionale alla Cultura, un consigliere regionale, un dirigente competente in materia di beni e attività culturali, i sindaci di Urbino e di altri Comuni eventualmente coinvolti, i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della celebrazione.

"Volponi ha lasciato un segno indelebile non solo sul mondo delle lettere, ma anche sulla società e sull’industria italiane – ha commentato in Aula Jessica Marcozzi, di Forza Italia, relatrice di maggioranza per il testo –. Celebrarne il centenario è un dovere verso un grande intellettuale marchigiano e un investimento per il futuro della nostra regione, garantendo che le prossime generazioni possano beneficiare dell’eredità culturale e intellettuale lasciata da questo straordinario e illustre autore". Nicola Petricca