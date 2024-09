"Volponi-Pascoli, siamo la scuola più grande"

Otto giorni fa la campanella è suonata e circa 1200 ragazzi sono tornati a scuola, tra elementari e medie. A Urbino hanno trovato una novità, ovvero un nuovo unico istituto: il Volponi - Pascoli. Ne abbiamo parlato con l’assessore comunale alle politiche educative Massimiliano Sirotti.

Assessore l’inizio del suo mandato combacia con la fusione della scuola Pascoli incorporata nella Volponi. Un nuovo assetto.

"Sì, ho preso subito contatti con la dirigente scolastica Maria Lorena Farinelli. Da subito c’è stato un buon approccio e una buona collaborazione, ci sentiamo spesso sulle iniziative da mandare avanti. Oggi il Volponi - Pascoli è l’istituto più grande della provincia di Pesaro e Urbino con 17 sedi. È una nuova realtà, sì impegnativa, ma ci sono tutte le caratteristiche per portare avanti un buon lavoro sia per i ragazzi che per Urbino e il territorio. Credo molto nella comunità che ruota attorno alla scuola e con loro condivideremo idee per creare progetti, anche sul dopo scuola".

Diciassette plessi non sono pochi e soprattutto sono impegnativi, si arriva fino al Comune di Petriano. Come stanno le strutture?

"Le ho visitate tutte nelle scorse settimane con la dirigente Farinelli e nel complesso sono in buono stato. Alcuni di queste, durante l’estate, hanno avuto bisogno di alcuni interventi di manutenzione, alcune piccole cose le stiamo ultimando. Abbiamo ampliato dei posti all’asilo nido, stiamo realizzando degli interventi nelle strutture di Gadana per realizzare la mensa e a Schieti la palestra mentre a Canavaccio si costruirà il nuovo nido".

Nella sede della Volponi si lavora per l’adeguamento sismico, i ragazzi dovranno cambiare struttura?

"No, faremo a stralci. Ora gli interventi sono nella palestra. Per queste opere si sta cercando di creare il minor disagio possibile agli alunni e agli insegnanti. Le settimane scorse ci siamo incontrati e lo faremo ancora".

Anche se della Provincia riguarda Urbino, come procedono i lavori per la ricostruzione dove c’era il vecchio liceo classico in via Giro dei debitori?

"Esatto la competenza per le superiori è della Provincia. Per quanto riguarda la ricostruzione, i lavori stanno andando avanti veloci, vedo che sta procedendo tutto bene. Anche qua c’è massima collaborazione, con l’assessore Vetri abbiamo incontrato tutti i dirigenti per l’utilizzo delle strutture sportive visto che si stanno costruendo le palestre, ai licei abbiamo dato in concessione il Palazzetto dello sport. Penso che si stia lavorando bene".

Francesco Pierucci