Volto sfregiato con una bottiglia. A processo un 39enne

Gli ha sfregiato il volto provocandogli un danno permanente: gambiano di 39 anni sotto accusa. Il caso, affrontato ieri mattina in tribunale a Pesaro, riguarda una vicenda della fine dell’anno scorso. L’accusa è quella di aver sfregiato il volto, lanciandogli addosso una bottiglia di vetro, ad un altro cittadino del Gambia, 27enne, nel corso di una lite. Secondo l’accusa il 39enne , difeso dall’avvocato Emiliano Nicolini, importunava il giovane già da qualche giorno quando è scoppiata una furibonda discussione culminata in quel gesto che gli ha provocato due profonde lacerazioni all’altezza della palpebra e della tempia sinistra. Le lesioni erano state giudicate guaribili in 25 giorni ma tali da determinare un danno estetico permanente e quindi punito con maggior rigore dalla legge da uno specifico articolo del codice penale, il 583. L’udienza è stata rinviata per la discussione.

a.m.