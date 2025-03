Voragine in strada, mezzo incastrato

Una voragine di circa un metro e profonda diversi centimetri si è aperta ieri mattina in via Siccardi (foto), a Cagli, verosimilmente a causa delle piogge. Un mezzo per la pulizia stradale è rimasto incastrato con una ruota ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per tirarlo fuori consentendogli di ripartire. I vigili del fuoco sono accorsi poco dopo le 10,30 trainando il mezzo e rimettendolo in carreggiata. Il maltempo ha causato danni un po’ in tutta la provincia dove sono stati necessari interventi a ripetizione per smottamenti, buche e caduta di alberi. Lungo alcune arterie stradali è stata disposta la chiusura o il senso unico alternato.

"Le criticità maggiori – riferisce Damiano Bartocetti dal Centro operativo della Provincia – si registrano per la frana di monte sulla Sp 147 tra Peglio e Lunano e per due grosse frane sulla Sp 115 Santa Vittoria, nel territorio di Fratte Rosa. In entrambe le situazioni è stato istituito il senso unico alternato".

Non solo: "Sulla Sp 9 si segnalano due frane con caduta alberi nell’area di Urbino. L’arteria è aperta dopo gli interventi ma è sotto osservazione. Chiusura invece della Sp 51, al quarto chilometro, nel territorio di Isola del Piano, a causa di una frana in continuo movimento". Ancora: "Due frane sulla Sp 111 Tarugo in Comune di Cagli. Frana anche sulla strada provinciale152 che sale al Castello di Frontone: monitoraggio attivato con segnaletica. Interventi per deviazione acque piovane e chiusura buche sulla Sp 43 San Gregorio. Sp 101 Caselle riaperta con segnaletica di cantiere installata. Inoltre, numerosi interventi sull’intera rete viaria provinciale sono stati eseguiti e sono tuttora in atto per smottamenti e chiusura delle buche che si sono formate in queste ore".