"Voterebbe Puglisi con il M5S?". Il sondaggio diverte l’ex senatrice

Indicata, a sua insaputa, come potenziale candidata per la carica di sindaco e perfino inserita nella lista elettorale che non è la sua. Francesca Puglisi non ci sta, ma non si arrabbia e, anzi, ci scherza su. "A quanto pare a Fano – scrive in un post pubblicato sul suo profilo Facebook - c’è chi sta facendo sondaggi telefonici per le prossime elezioni comunali. Amiche e amici mi informano che la domanda che viene posta sul mio nome attribuisce la mia possibile candidatura al Movimento 5 Stelle. Per quanto sia onorata di aver fatto parte del Governo Conte 2 , informo i sondaggisti che da sempre sono iscritta al Pd… Il committente deve essere un po’ confuso…". Puglisi è nel Partito Democratico sin dalla sua fondazione, in passato è stata responsabile scuola nella segreteria nazionale dem, eletta senatrice nel 2013 e nominata sottosegretaria al ministero del Lavoro nel secondo governo Conte.

Il suo nome è entrato nel toto-sindaco perché lei, da fanese, pur abitando a Bologna, ha mantenuto una costante presenza su Fano. Avrebbe potuto essere lei, secondo la coalizione dei Progressisti, la candidata che univa tutto il campo largo del centro-sinistra, da Azione ai 5 Stelle, dal Pd alle liste civiche, ma alla fine il tentativo non è riuscito. Invece di un solo candidato, al momento ce ne sono cinque: i quattro pronti a sfidarsi nelle primarie del centro-sinistra (Fanesi, Fattori, Lucarelli, Mascarin), piu Stefano Marchegiani, ex assessore, e attuale coordinatore di Azione, il cui nome circola da quando il partito di Calenda ha aderito ai Progressisti.

A questi se ne potrebbe aggiungere un altro su cui puntano veramente i Progressisti come candidato del campo largo. Caduta l’ipotesi Puglisi, Azione, Fano Ribella, Psi, Verdi, La Fano dei Quartieri, Volt e i pentastellati stanno ragionando su un altro profilo. E allora, viene da chiedersi: se l’ipotesi Puglisi è ormai tramontata, perché inserire il suo nome in un sondaggio? Probabilmente qualcuno vuole misurarne il consenso, per poi magari venirsene fuori, a elezioni concluse, con un bel: "Ah, io l’avevo detto…!".

an.mar.