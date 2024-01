Voto a Fano, l’intesa possibile. Ruggeri al Pd: "Stop primarie. Adesso lo dite anche voi"

"Dialogo sui temi e candidato condiviso". La coordinatrice provinciale di M5S, Marta Ruggeri (nella foto), "accoglie con favore le parole della segretaria provinciale del Partito democratico Rosetta Fulvi che, attraverso l’intervista di sabato sul Resto del Carlino, invita il proprio partito, in modo inequivocabile e accorato, a riconsiderare le primarie".

Aggiunge la pentastellata Ruggeri: "Da mesi come M5S e coalizione progressista 2050 – afferma – abbiamo invitato le forze dell’attuale maggioranza, in realtà ormai ‘ridimensionata’ (per usare le parole della segretaria stessa) ad abbandonare un metodo di selezione dei candidati come le primarie, profondamente divisivo che rischia addirittura di essere inquinato dalle incursioni della destra. Noi ribadiamo la nostra disponibilità al dialogo sui temi e la volontà di trovare un candidato unitario e condiviso dal tavolo, che speriamo presto si ampli ulteriormente, individuandone prima il profilo di garanzia per tutti e, soltanto in ultimo, il nome".

"Per non irrigidire un dialogo già complicato, – conclude Rugegri – non abbiamo finora espresso alcuna preferenza, convinti che tutti siano un ‘patrimonio prezioso’ non solo chi finora si è autocandidato o messo in gioco pubblicamente (il riferimento è agli assessori Mascarin, Fanesi, Lucarelli, Fattori ndr) per strategia o tornaconto. Da gennaio 2023 il Movimento 5 Stelle ha cominciato a tessere questo difficile percorso con le forze progressiste, via via sempre più numerose, che hanno preferito anteporre la condivisione di un programma all’individuazione di nomi per ruoli e poltrone, abbandonando l’attuale maggioranza per abbracciare un percorso che fosse davvero nuovo e innovativo".

"Vorrei ringraziare – conclude la consigliera – tutti coloro che finora hanno portato avanti questo dialogo in modo paziente, trasparente e partecipato, prezioso perché è indiscutibile il fatto che sta portando i suoi frutti con gli ultimi ingressi in coalizione de La Fano dei Quartieri, Azione e Volt che stanno arricchendo di entusiasmo, competenza e competitività M5S, Bene Comune, Ribella, Verdi, Psi, le forze politiche già in gioco. Ci gratifica ma non ci sorprende – la chiusura finale – l’accoglienza calda e curiosa che la città sta riservando a questo progetto di cui ogni cittadino potrebbe diventare attore".

an. mar.