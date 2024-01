Voto, Acquaroli pressa i partiti: "Sbrigatevi"

Mentre il centrosinistra fanese annaspa tra le primarie e il campo largo, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, tra ieri pomeriggio ed oggi ha chiamato a raccolta i partiti del centrodestra fanese per responsabilizzare le segreterie, stringere i tempi e invitare le forze politiche a scegliere candidati sindaci popolari. I segretari, provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc sono stati ricevuti non in un unico appuntamento, ma scaglionati in orari differenti. I primi ad andare a colloquio con Acquaroli sono stati, alle 17, gli esponenti dell’Udc, il coordinatore fanese Stefano Pollegioni e il commissario provinciale Vittoriano Solazzi. Alle 18 è stata la volta di Fratelli d’Italia con Loretta Manocchi (coordinatrice fanese) e il segretario provinciale Nicola Baiocchi, ultimi alle 19 il segretario locale della Lega Alessandro Brandoni e quello provinciale Enrico Rossi, che hanno ribadito come candidato sindaco il nome del consigliere regionale Luca Serfilippi. Oggi dovrebbe essere la volta di Forza Italia.

Il presidente Acquaroli non ha voluto interferire sulle scelte cittadine, rinviando la decisione agli organismi locali dei partiti. Ovviamente gli incontri con il presidente della Regione sono stati l’occasione, oltre che per una chiacchierata sui candidati espressi dai partiti della coalizione, anche per affrontare quelli che saranno i temi della campagna elettorale, dalla sanità alle infrastrutture. Acquaroli aveva già chiamato a colloquio nei giorni scorsi i consiglieri comunali del centrodestra per raccogliere anche da loro valutazioni e idee sulle candidature e sui bisogni del territorio. Dopo l’incontro di oggi di Forza Italia, saranno quindi le segreterie fanesi, insieme a quelle provinciali, a scegliere in tempi brevi la migliore candidatura possibile da mettere in campo.

Sulla convocazione delle segreterie cittadine insiste anche l’assessore regionale Stefano Aguzzi, candidato sindaco per Forza Italia, che a pochi mesi dal voto sottolinea la mancanza "di una linea politica del centrodestra cittadino che non si è neppure mai riunito". E aggiunge: "Forza Italia è in attesa che si allarghi il confronto con tutte le forze di centro, da De Leo (candidato sindaco dell’area civica) ad Azione ed Italia Viva. Saranno loro a decidere se partecipare al tavolo del centrodestra, non dobbiamo essere noi ad escluderli. Bene che il presidente della Regione si interessi delle questioni locali, ma è allucinante che le segreterie siano rimaste ferme in attesa della sua chiamata".