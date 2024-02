Voto, altolà di Fanesi: "Così vince la destra"

Ore decisive per le primarie. I Progressisti (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Psi, Verdi, Azione, La Fano dei Quartieri, Volt), che lavorano da mesi al campo largo, sono in attesa dell’assemblea comunale del Pd convocata per mercoledì alle 21, nel centro civico di Gimarra. L’obiettivo dei Progressisti è proprio quello di riuscire a mettere da parte le primarie e arrivare ad un confronto con due candidati: uno loro e uno del centrosinistra. L’assemblea comunale del Partito democratico è, dunque, chiamata a decidere se continuare la strada della consultazione popolare o abbandonare quel percorso per costruire il campo largo (centrosinistra + Progressisti). Al segretario Renato Claudio Minardi, che, prima del dibattito, farà il punto sul "percorso di costruzione delle alleanze", spetterà al termine dell’assemblea comunale il compito della sintesi politica.

Anche l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli (candidato sindaco per l’area civica) e il collega con delega ai Servizi educativi Samuele Mascarin (candidato sindaco di In Comune) hanno scelto di aspettare, mentre l’assessore alla Cultura Cora Fattori (candidato di Più Europa) ha ribadito in maniera netta di essere a favore delle primarie, etichettando come "vecchio" il modo di fare politica dei Progressisti.

Il candidato del Pd, l’attuale vicesindaco Cristian Fanesi, che nei giorni scorsi si era detto disposto a rinunciare alle primarie, venerdì sera si è confrontato con gli iscritti del suo circolo San Lazzaro-Vallato-Ponte Metuaro. "Non si può lasciare spazio – ha detto Fanesi – a un governo della destra che già con le sole scelte fatte a livello regionale discrimina e punisce la nostra città. Opponiamo al corporativismo degli interessi particolari della destra il solidarismo sociale e la partecipazione del campo largo. C’è poco tempo per discutere di continuità possibile e discontinuità necessaria, discutiamone in fretta".

E, rivolto ai Progressisti: "Da tempo il Pd cerca di aprire un confronto con l’area progressista che si è costituita negli ultimi mesi anche a Fano. Alcune loro richieste possono essere condivise: sulla pari dignità e sulla volontà di presidiare in futuro alcuni temi che a loro stanno più a cuore. Ma le giuste e possibili opzioni quando diventano preclusioni non porteranno a nulla di buono". Per il Pd la ‘palla’ è ormai in mano ai Progressisti, mentre questi ultimi ritengono che spetti al Partito democratico "individuare il percorso alternativo alle primarie".

Anna Marchetti