Voto fuori sede, è boom in città. Più di 260 gli elettori di altre province

Il primo voto aperto ai fuorisede è un boom a Urbino: saranno ben duecentosessantasei gli elettori residenti in altre province che avranno la possibilità di votare nei seggi urbinati al prossimo referendum dell’8 e 9 giugno. I numeri vengono direttamente dall’ufficio elettorale, al quale sono pervenute 247 richieste da parte di studenti universitari e 19 domande da parte di lavoratori, per un totale appunto di 266. A stupire positivamente è il dato che riguarda gli studenti, alcuni dei quali ci hanno raccontato le motivazioni che li hanno spinti a presentare la domanda.

"Credo fermamente nell’importanza del voto e dei referendum – ci dice Camilla Di Paolo, abruzzese di Teramo, al primo anno di economia – che è uno dei principali modi per fare sentire la voce di ognuno. Col voto ai fuorisede è stato fatto un passo avanti dal governo: si è capito che non si può tornare a casa per votare, con importanti sforzi economici, di tempo, energie e concentrazione: questa tornata è in concomitanza con la sessione estiva per cui sarebbe stato veramente difficile tornare a casa". Le chiediamo se è stata una decisione dell’ultimo minuto o meno: "Mi ero informata da tempo e fin da subito ho deciso di farlo. L’alta adesione mi rincuora: votare è un diritto conquistato dopo tanto tempo per cui è importante esercitarlo".

Viene da più lontano Lucio Mautone, dalla provincia di Napoli: "Sono di Nola e studio farmacia; impiego sette ore per tornare a casa col bus. Ho fatto domanda per l’importanza dei quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Il referendum è proprio l’occasione migliore che ha il popolo per fare sentire la propria voce. La pratica era molto semplice: bastava andare all’ufficio elettorale con documenti, tessera elettorale, autodichiarazione di essere fuori sede per studio o lavoro. E il tutto si poteva fare anche via mail o da una terza persona munita di delegato. Alcuni colleghi mi hanno chiesto una mano per fare domanda, ed effettivamente al pc era questione di cinque minuti, un fattore che ha influito sulle tante domande".

Soddisfatto anche il presidente del consiglio degli studenti della Carlo Bo, Manuele Uscov: "Negli ultimi mesi insieme a diverse realtà del territorio abbiamo fatto una campagna informativa con serietà e convinzione, perché ci siamo resi conto che in molti non sapevano di avere la possibilità di votare anche se lontani dal proprio comune di residenza. Abbiamo diffuso materiali informativi, parlato a tu per tu coi diretti e le dirette interessate, pubblicato video e post informativi. Ma non ci siamo limitati a dire ‘si può votare’: abbiamo spiegato come, quando, e perché vale la pena farlo, togliendo qualsiasi alibi all’astensione passiva causata dalla disinformazione. Per chi studia a chilometri di distanza da casa, non è banale potersi esprimere senza dover affrontare spese e viaggi lunghi. Ed è ancora più importante in questa tornata referendaria: perché si vota su temi che parlano del nostro futuro, dei diritti sociali, delle regole della democrazia stessa".

Giovanni Volponi