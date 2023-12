Voto, pressing su Serfilippi. In campo anche Acquaroli

Nel toto candidature del centrodestra c’è chi scende e c’è chi sale. Torna a scalare la classifica il consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi. Dopo tre mesi dal "gran rifiuto" davanti al leader leghista Matteo Salvini, si torna a parlare della candidatura a sindaco del consigliere regionale. Il pressing esercitato su di lui da Roma ma soprattutto dal presidente della Regione Francesco Acquaroli sembra abbia prodotto dei risultati. Sta di fatto che il diretto interessato non conferma ma nemmeno smentisce, e fa invece sapere "di non voler rilasciare dichiarazioni". Per poi aggiungere: "Non c’è nulla di certo, è ancora tutto in divenire, ci aggiorniamo all’8 gennaio".

Silenzio dal partito fanese della Lega che, comunque, dopo il no di Serfilippi (parliamo di settembre di quest’anno) aveva messo in campo il capogruppo del partito Gianluca Ilari. Ora si riparte da capo. L’assessore regionale Stefano Aguzzi, candidato sindaco di Forza Italia, sottolinea la mancanza di confronto e discussione sulle candidature nelle segreterie dei partiti, soprattutto a livello locale. "Nel centrosinistra – afferma – sono cento metri avanti a noi perché almeno ci sono 4 candidati che hanno già manifestato la loro voglia di scendere in campo, al contrario nel centrodestra è mancata la discussione, anzi sembra quasi che nessuno abbia voglia di fare il sindaco". E a proposito di Serfilippi: "Non abbiamo preclusioni su di lui come su qualunque candidato sindaco, purché le candidature prendano forma nei tavoli preposti alla discussione che, in una città importante come Fano, possono essere quelli locali, provinciali e regionali". E ancora: "Le candidature non possono nascere da articoli di stampa né da accordi con il presidente della Regione. Se Acquaroli ha insistito per la candidatura a sindaco di Serfilippi non mi può che fare piacere, Forza Italia non ha alcuna preclusione, ma il nome di Serfilippi come quello di altri candidati va portato sul tavolo dei partiti e da lì che deve uscire il candidato sindaco. Al momento non mi risulta che ci siano stati incontri tra le segreterie dei partiti né a livello locale né regionale. C’è stata una chiacchierata molto fugace a livello provinciale ma non credo si sia parlato di candidati sindaci".

Finora l’unica candidatura nota dell’area civica del centrodestra è quella di Giuseppe De Leo con il quale però i quattro partiti della coalizione (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Udc) non si sono ancora mai incontrati.