Voto, Serfilippi esce allo scoperto: "Non mi candido, Salvini lo sa"

di Anna Marchetti

Luca Serfilippi ha ribadito davanti a Matteo Salvini, l’altro ieri a Macerata per la festa della Lega Marche, il suo no alla candidatura a sindaco. Rimangono in campo l’assessore regionale di Forza Italia Stefano Aguzzi, già primo cittadino di Fano per 10 anni, e Giuseppe De Leo espressione del civismo e direttore generale del Comune proprio nell’era Aguzzi. Dopo mesi di tira e molla tra Serfilippi e il suo partito, con il resto del centrodestra in attesa di una decisione, ieri a Macerata, davanti al segretario nazionale, Serfilippi ha spiegato le ragioni per le quali non intende candidarsi a sindaco: la volontà di rimanere consigliere regionale, nel rispetto del patto con gli elettori, valutazioni strettamente personali (la nascita a maggio del primo figlio) e il risultato del sondaggio da lui stesso commissionato che lo pone dietro ad Aguzzi.

La questione dello stallo sulla candidatura di Serfilippi (1015 preferenze alle elezioni regionali del 2020) è stata posta all’attenzione di Salvini dal segretario della Lega Fano, Alessandro Brandoni. Salvini, poco informato delle vicende fanesi, avrebbe preso atto della comunicazione di Serfilippi, aggiungendo: "Rispetto la tua decisione e non possiamo obbligare nessuno". "Ringrazio il partito per l’opportuninità offerta e mi auguro che si trovi la sintesi migliore per vincere. Sarò in prima fila per cambiare le sorti della città".

Anche il partito fanese sembra aver messo l’anima in pace. "Prendiamo atto con forte dispiacere – commenta Brandoni – del rifiuto di Serfilippi alla proposta di candidatura. Abbiamo sempre creduto in una risposta affermativa perché la sua figura univa il centrodestra e poteva essere attrattiva per il mondo civico. Ora sarà importante mantenere questa unità di visioni e intenti, e mi auguro non ci siano decisioni calate dall’alto che potrebbero non essere comprese dai fanesi e risultare divisive".

Il riferimento è alle dichiarazioni di Aguzzi secondo il quale "non saranno i singoli esponenti locali a decidere sui candidati delle più importanti città della regione, Fano e Pesaro: le valutazione saranno fatte dai partiti, a livello regionale". La Lega mette le mani avanti per far comprendere che non accetterà diktat calati dall’alto "che sarebbero mal digeriti dai militanti". Mentre il centrodestra dovrà decidere tra De Leo e Aguzzi, nel centrosinistra il numero dei candidati sindaci non tende a diminuire: continuano a circolare i nomi di Mascarin, Fanesi, Brunori, e ogni tanto riappare Minardi. Interlocutorio l’incontro di mercoledì voluto dal sindaco Massimo Seri (Azione) ormai lanciato nella campagna elettorale per le Europee del prossimo anno.