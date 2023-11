Voto sul nuovo Prg, il centrodestra insorge. Esposto al Prefetto: "Nessuna condivisione"

Solo quattro giorni per esaminare il Prg e presentare gli emendamenti, che comunque saranno oltre 100: il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc) non ci sta, fa un esposto al Prefetto e si rivolge al segretario generale del Comune per il rinvio del consiglio. Si prospettano piuttosto calde le tre sedute convocate per il 14, 17 e il 18 novembre per l’adozione del nuovo Piano regolatore generale che l’opposizione di centrodestra definisce "un falso d’autore", "frutto – fa notare Andrea Montalbini di Fratelli d’Italia – di una maggioranza spaccata".

"Non ci è stato dato il tempo necessario – secondo la segretaria di Fd’I, Loretta Manocchi – per esaminare centinaia di documenti e altrettante tavole tecniche". "Tutta la documentazione – insiste la capogruppo di Fd’I, Lucia Tarsi – è contenuta in un link modificabile da qualunque ufficio, in qualsiasi momento". Insomma per il centrodestra si tratta di "una delibera nulla perché ai consiglieri comunali sono stati dati solo quattro giorni, per studiare, analizzare e confrontare tutto il materiale con il richiamo nella delibera principale a documenti che ‘seppure non allegati fanno parte integrante e sostanziale dell’atto’". "Perché tanta fretta – si chiede Stefano Pollegioni di Udc – e cosa c’è dietro?".

Per il segretario della Lega, Alessandro Brandoni l’accelerazione sarebbe giustificata dalla necessità dell’assessore all’Urbanistica Cristian Fanesi di portare a casa, dopo il fallimento della variante Gimarra, almeno il risultato del Prg per giustificare i suoi 5 anni di governo e per partecipare alle primarie del centrosinistra". "Il Prg – aggiunge il capogruppo della Lega, Gianluca Ilari – è una cosa seria da condividere con la città. Invece in questo caso, essendo modificata la piattaforma di riferimento non è possibile neppure fare raffronti con il passato". "Un Prg – fa notare il coordinatore di Forza Italia, Enzo Di Tommaso – che è un copia incolla del precedente". "Una fretta – concludono gli esponenti del centrodestra – del tutto immotivata perché l’entrata in vigore dal primo gennaio della nuova legge urbanistica generale non bloccherà il nuovo Prg".