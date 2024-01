Voto, Tomasetti passa. Marchetti ci riflette

Nel 2019 diedero vita ad uno scrutinio al cardiopalmo, terminato con la vittoria di uno sull’altro di appena 3 voti e per le amministrative 2024 in molti si aspettavano un ulteriore duello, che invece non ci sarà. Perché uno dei due, l’attuale capogruppo di minoranza Stefano Tomasetti, si chiama fuori dalla contesa, e l’altro, il sindaco in carica Marco Marchetti, dice di non aver ancora deciso se ricandidarsi.

E’ una situazione tutta da definire quella di Sant’Ippolito per quanto riguarda le elezioni comunali di giugno. E a sgomberare il campo da un possibile secondo round fra i competitor dell’ultima tornata amministrativa, che definire al fotofinish é persino riduttivo, ci pensa Tomasetti, che ha ricoperto la carica di primo cittadino dal 2014 al 2019 e che cinque anni fa è stato battuto per 455 voti a 452, andando a ricoprire, da lì in avanti, il ruolo di capogruppo di opposizione. "Sono stati 10 anni di belle esperienze – afferma -, sia i primi 5 da sindaco, quando ho avuto la possibilità di amministrare, sia gli altri in minoranza. Esperienze che mi hanno arricchito a livello personale e che mi lasciano bei ricordi, perché le ho interpretate sempre avendo come obiettivo il bene della comunità. Adesso, però, dico basta. Vi assicuro che non ho intenzione di ricandidarmi e che mi dedicherò al mio lavoro di commercialista e alla famiglia".

Più incerta la posizione dell’ex deputato Pd e attuale sindaco Marco Marchetti, che comunque non esclude affatto di lasciare: "Scioglierò le mie riserve entro la metà di febbraio. Al momento sto vivendo una fase di stand by, perché ci sono delle ipotesi lavorative che sto vagliando e dovrò verificare la loro compatibilità in termini di impegno con il ruolo di sindaco". Poi a proposito degli ultimi 5 anni sottolinea: "E’ stata una consiliatura difficile, tenuto conto dell’emergenza Covid, ma seppure il giudizio spetta ai cittadini mi sento soddisfatto, perché c’ho messo tutto l’impegno possibile, realizzando lavori importanti e gettando le basi per molte altre opere di rilievo per oltre 2 milioni e mezzo di euro, già progettate e finanziate, tra le quali la costruzione del nuovo asilo nido, l’ampliamento della scuola dell’infanzia, la ristrutturazione del teatrino, la riqualificazione del campo sportivo e un intervento contro il dissesto da 800mila euro".

Sandro Franceschetti