Voucher per pagare le rette degli asili: in arrivo il bando

E’ in via di pubblicazione il bando regionale attesissimo dalle famiglie marchigiane e temutissimo dall’amministrazione comunale di Pesaro. E’ attesissimo perché si propone di erogare voucher direttamente alle famiglie (a partire dalle più svantaggiate) il cui importo dovrebbe essere in grado di alleggerire le rette di asili e materne e perché darà soldi ai Comuni affinché amplino le aperture pomeridiane nei servizi educativi. Perché sia invece temutissimo dall’amministrazione comunale di Pesaro, lo spiega il vicepresidente della Regione, Andrea Biancani, il quale continua a vedere il bicchiere mezzo vuoto.

"Bene dare voucher direttamente alle famiglie per ridurre il peso del caro-retta negli asili – osserva Biancani –, ma attenzione a come si distribuiranno i finanziamenti: il rischio è di creare illusioni proprio tra i cittadini". Il ragionamento di Biancani è semplice: distribuendo voucher che rendono più accessibile economicamente il servizio educativo è chiaro che aumenterà la domanda. "Ottimo predisporre contributi che possono alleggerire la retta, ma è fondamentale – osserva il consigliere regionale Pd – che la Regione dia, proporzionalmente, soldi al Comune perché aumenti i posti nelle strutture. Altrimenti ad aumentare non sarà l’opportunità di andare all’asilo, quanto ad aumentare saranno le liste d’attesa". Biancani è arrivato a questa osservazione dopo aver avuto conferma dagli uffici regionali che i 4 milioni di euro aggiunti dalla Giunta Acquaroli al tradizionale capitolo di spesa (per un totale di 8 milioni di euro) saranno dati direttamente a favore dei cittadini tramite voucher per la frequenza di servizi per l’infanzia pubblici e privati accreditati e/o autorizzati. Ai Comuni, invece, i soldi verranno dati affinché approntino l’ampliamento del servizio pomeridiano. E’ chiaro che l’obiettivo del Governatore Acquaroli è stato quello di sostenere i bilanci familiari e agevolare l’infanzia e non quello di risolvere il problema, di per sé complesso, ai Comuni.

Solidea Vitali Rosati