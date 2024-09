Vuelle A Lignano cominciano le sfide veritiere

"Ringraziamo Pesaro per la disponibilità dimostrata in questo primo scrimmage stagionale. Per noi si è trattata di una preziosissima opportunità per concludere la nostra prima settimana di allenamento e guardare alla prossima con interessanti spunti su cui pianificare il nostro lavoro". La breve dichiarazione rilasciata al termine del match di sabato pomeriggio da coach Luca Banchi, rimasto in ottimi rapporti con la Vuelle, lascia intendere che forse sia stata Pesaro a fare un favore alla Virtus salendo a Bologna per giocare quest’amichevole terminata con una trentina di punti di scarto, anche per colpa di un inizio troppo molle di fronte alla forza d’urto dell’avversario, nonostante siano rimasti a riposo Grazulis, Cacok e Cordinier. Come si usa durante gli scrimmage, sono stati disputati quattro quarti da 10’ ciascuno azzerando il punteggio ad ogni sirena. Top scorer delle V nere è stato uno dei nuovi acquisti, Matt Morgan, a referto con 19 punti, seguito da Clyburn, Pajola e Shengelia (8 punti ciascuno). Per la Vuelle i migliori realizzatori sono stati i due americani (9 punti a testa), ma nessuno è andato in doppia cifra, visto il basso punteggio realizzato.

Dopo aver affrontato una formazione di serie B un po’ troppo tenera e una che gioca l’Eurolega è chiaro che nessuna delle due amichevoli faccia testo, visto che fra lo scarto rifilato a Fidenza (+23) e quello rimediato dalla Virtus corrono più di cinquanta punti. Comincia la terza settimana di lavoro in casa biancorossa e iniziano anche i tornei contro avversarie che giocheranno lo stesso campionato della Vuelle, cioè la serie A2. Il primo quadrangolare, in programma venerdì e sabato a Lignano Sabbiadoro, è perfetto per prendere le misure al valore dei pesaresi in relazione alle rivali: il 6 settembre (palla a due alle 19) Imbrò e compagni sfideranno la Unieuro Forlì e sarà subito un buon test, visto che i romagnoli sono una delle formazioni più attrezzate del lotto. Non solo. Sono anche gli unici, insieme alla Vuelle, ad aver scelto un’accoppiata di esterni stranieri, puntando di conseguenza su un pacchetto lunghi italiani. Coach Antino Martino ha preso la guardia DeMonte Harper, che nel nostro paese ha già giocato a Brindisi, Avellino e Tortona e l’israeliano Shawn Dawson nel ruolo di ala piccola. Mentre sotto canestro troviamo Raphael Gaspardo, Dada Pascolo, Daniele Magro e l’ex Pistoia Angelo Del Chiaro. Altro pezzo forte del roster è l’ex Tortona Riccardo Tavernelli. Confermato per il terzo anno di fila il pesarese Daniele Cinciarini, che coi suoi 41 anni porta al braccio la fascia di capitano. Le altre due formazioni presenti a Lignano Sabbiadoro saranno Cividale del Friuli (allenata dall’ex Stefano Pillasrini), e Vigevano, che sarà la prima avversaria casalinga dei biancorossi il prossimo 2 ottobre nell’infrasettimanale che aprirà la stagione della Vitrifrigo Arena.

Elisabetta Ferri