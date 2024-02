Vuelle A Varese per cancellare l’origine della crisi

La crisi è cominciata da lì. Da quel maledetto 23 dicembre in cui Nico Mannion mandò di traverso il panettone ai tifosi biancorossi con un ultimo quarto da urlo favorito dalla ‘collaborazione’ di una difesa che non seppe trovare le contromisure per fermarlo, lasciandogli segnare 21 punti in 10 minuti. La sconfitta casalinga con Varese, che rovinò l’impresa della settimana prima a Pistoia riaprendo la crisi, sancì di fatto la fine dell’avventura di Maurizio Buscaglia, una situazione trascinata ancora per due gare, fino al giro di boa del girone d’andata, ma senza più credere nella gestione del coach. Adesso, complice la nuova formula che non rispetta più la sequenza dell’andata, è già ora di ritrovarsi davanti Varese, a un mese e mezzo di distanza.

Nel frattempo, un bel po’ di cose sono cambiate nella Carpegna Prosciutto che ha affidato la squadra a Meo Sacchetti ed aggiunto un pezzo al parco stranieri con l’arrivo di McDuffie. Le due mosse non hanno finora portato punti in classifica, ma a Scafati la squadra ha dato finalmente segnali di vita, interpretando meglio la partita, più intraprendente in attacco e un po’ più aggressiva in difesa, tenendo le redini del match per 38’ salvo gettare via tutto in un finale giocato con troppa ansia, frutto anche del peso delle sei sconfitte precedenti che ora sono diventate sette e rendono mentalmente pesante affrontare un finale punto a punto.

Sacchetti dovrà anche studiare la maniera di non puntare tutto su Bamforth in questi casi: prima di tutto perché la mossa ormai è prevedibile e poi perché Scott è sempre raddoppiato e non sembra (più) avere la forza fisica per liberarsi dalle gabbie che gli avversari gli costruiscono attorno. Aver rivitalizzato sia Ford che Bluiett, "liberati" da un gioco forse più congeniale alle loro caratteristiche, concede qualche freccia in più da incoccare nell’arco, sperando che un’altra settimana sia servita a McDuffie per inserirsi ancora meglio nei meccanismi di squadra. La Vuelle ritroverà anche Tambone, che domenica scorsa era bloccato con la schiena: il capitano, che è stato al centro di un affare di mercato con Trapani mai concretizzatosi, ha più di un motivo per volersi rifare e dare il suo contributo alla squadra in cui milita da ormai quattro stagioni.

Intanto mercoledì sera la Openjobmetis ha vinto in Romania (96-103) la sfida contro l’Oradea conquistando i playoff di Fiba Europe Cup. Una grande soddisfazione per il club che ripaga del grande impegno sul doppio fronte che sta costando parecchio in campionato alla squadra di Bialaszewski, quart’ultima in classifica. Oggi Varese vanta quattro punti di vantaggio su Pesaro e battendola ancora si garantirebbe il 2-0 nei confronti diretti, mettendosi in una situazione di classifica molto più tranquilla; in caso contrario verrebbe di nuovo risucchiata in zona retrocessione. Pesaro deve provarci a tutti i costi, altrimenti la salvezza si ridurrà definitivamente ad un discorso a tre con Brindisi e Treviso.

Elisabetta Ferri