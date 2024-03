Vuelle, adesso è il momento di sbloccarsi. Sfida alla capolista per risollevare gli animi

Sarà il match di chiusura della giornata quello che stasera alle 19 (diretta su Dazn) conclude il programma della 21ª giornata. E’ la sfida numero 42 tra le due società in Serie A. Pesaro è avanti 22-19 nel totale dei precedenti e per 12-7 nei match giocati tra le mura amiche. Nella scorsa stagione le due squadre si affrontarono anche nella semifinale di Coppa Italia giocata a Torino e vinta dalla Germani. Il grande ex è Semaj Christon, che ha giocato a Pesaro nell’annata 2015/16 ma è già tornato da avversario con la maglia di Tortona l’anno passato.

"Abbiamo una gran voglia di ricominciare ma avevamo davvero bisogno di staccare - ammette coach Alessandro Magro -, perché la squadra ha iniziato molto presto, il 6 agosto con la volontà di essere pronti per la Supercoppa. Dopo le Final Eight abbiamo dato tutta la settimana libera ma siamo ripartiti con un’eccellente seconda settimana di allenamenti".

Dopo le delusioni in Supercoppa e Coppa Italia, Brescia punta ad un gran finale di stagione: "Mi è piaciuto l’atteggiamento che i giocatori stanno mettendo nel preparare il rush finale. Ci siamo guadagnati la possibilità di difendere il primato in classifica e sappiamo che d’ora in poi tutte le avversarie avranno un motivo per fare risultato iniziando da Pesaro, che lotta per non retrocedere". Sulla Vuelle dice: "Sono in un momento difficile dal punto di vista dei risultati, vengono da tante sconfitte consecutive e anche il cambio di guida tecnica finora non ha sortito un cambiamento di rotta. Hanno deciso di cambiare qualcosa nel loro assetto di squadra, sposando la filosofia di coach Sacchetti, cioè tanti esterni che hanno punti nelle mani: l’arrivo di Wright-Foreman è in questa direzione. Di lui abbiamo solamente le clip delle partite giocate con Team Usa nella finestra Fiba e le partite di GLeague. È al debutto, ma siamo sicuri che sarà una partita molto impegnativa perché per loro ogni gara in casa è un’occasione per provare a sbloccarsi. Mi aspetto ci sia la volontà di imporre subito il nostro gioco, in attacco e in difesa".

Magro tiene in grande considerazione anche l’innesto precedente: "Sarà un match contro una squadra votata all’attacco come dimostrano le ultime tre gare con l’inserimento di McDuffie. Riescono ad avere una grande pericolosità quando corrono il campo, sia nell’attaccare che nel tirare da tre. Cinciarini ha provato a gestire i ritmi, a volte andando anche sopra il ritmo che gli è più congeniale e adesso ci sarà un altro giocatore che avrà bisogno di avere la palla in mano, Wright-Foreman, eccellente in isolamento e uno contro uno, a partire dai primi secondi nel possesso. Hanno la volontà di abbassare tanto i quintetti, andando con McDuffie da 4 e Mazzola e Ford da 5. Quindi nei minuti in cui Totè non sarà in campo quasi tutti i giocatori sono in grado di aprire l’area, tirando dall’arco e attaccando dal palleggio per creare vantaggi. Quindi ci sono tanti aspetti sui quali dobbiamo avere molto rispetto per l’avversario, nonostante il divario in classifica. Dovremo avere la maturità per cercare di impostare la partita sui binari che ci sono più congeniali". Oggi, pochi minuti prima della partita, verrà intitolata la curva K a Marco Piccoli. Fischiano Paternicò, Bongiorni e Dori. Botteghini aperti dalle 17.

Elisabetta Ferri