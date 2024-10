Vuelle, adesso serve più lavoro collettivo: "I rimbalzi? Questione che riguarda tutti"

In certi casi è meglio avere subito un’altra partita a ridosso. Dopo certe figuracce meno si rimugina meglio è, il campo ti concede un’altra opportunità per dare un colpo di spugna a una brutta serata, ma bisogna cambiare marcia e, possibilmente, anche faccia. Domani la Vuelle ha già la possibilità di rimediare e pure di farsi perdonare dai tifosi visto che contro Avellino si gioca di nuovo in casa. Luca Pentucci, assistente di coach Sacripanti, prova a leggere nelle pieghe dei due 0-9 con cui la squadra ha impattato le prime due giornate.

"E’ difficile dare una spiegazione unica su questi due approcci. L’aspetto più importante su cui dovremo lavorare è quello mentale - sottolinea Pentucci - perché l’impatto con le partite è quello che indirizza la gara e quindi dovremo entrare un po’ più col fuoco dentro e cercare subito di mettere in pratica il piano-partita, specie l’aggressività difensiva che è completamene mancata. Con Vigevano, il fatto di debuttare in casa ha creato un po’ di stress, anche se questo andrebbe tramutato in decisione"

Non sembra preoccupato lo staff e, specie sul problema dei rimbalzi, allarga la questione oltre il reparto lunghi. "Quello che stiamo chiedendo è di darci tutti una mano perché non conta solo il fatto di avere un lungo forte a rimbalzo ma, ad esempio, prestare attenzione sul tagliafuori, che è un giocata tecnica che va utilizzata. Inoltre abbiamo degli esterni molto fisici che sicuramente possono contribuire alla conquista dei rimbalzi, quindi dev’essere un lavoro di squadra".

L’attacco poggia ancora un po’ troppo sulle iniziative dei singoli piuttosto che sul gioco corale: "Ma non è facile, con dieci giocatori nuovi, trovare subito il giusto equilibrio tra le giocate individuali e le collaborazioni. Credo che dovremmo trovare più divertimento nel passarci la palla". Tesi interessante, perché al momento non sembra esserci troppa intesa fra i ragazzi.

Avellino è una squadra che la Vuelle ha già affrontato in pre-campionato: "La conosciamo abbastanza bene: è una neo-promossa che però ha inserito giocatori di valore come i due americani e Mussini, che è un ’go-to-guy’ per questa serie. Hanno mantenuto lo zoccolo duro che ha ottenuto la promozione perciò giocano bene insieme. Ben allenata, fa dell’equilibrio fra attacco e difesa la propria forza. In attacco alterna pick&roll, uscite e post basso andando a cercare i propri punti forti; difensivamente è camaleontica, perché sa essere aggressiva o contenitiva a seconda dei quintetti che mette in campo".

