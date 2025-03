Vuelle, Ahmad sa cosa serve a Rimini: "Andiamo a fare una partita strong"

"Adesso andiamo a fare una partita strong a Rimini, so quanto il pubblico ci tiene e che verranno in tanti: amo questo tipo di atmosfera". Khalil Ahmad suona la carica dopo la vittoria scaccia-crisi con Forlì, che ha spinto la Carpegna Prosciutto al 9° posto, due posizioni più su di dove si trovava prima del recupero di sabato. Una partita gestita nel migliore dei modi, dove è sembrato che il top-scorer della Vuelle – e dell’intera A2 – abbia giocato con un filo di gas, senza spremersi troppo. "La vostra impressione è giusta, ma questo è successo anche perché dopo soli 4 minuti avevo già bruciato due falli e sia il coach che i compagni si sono raccomandati che non uscissi dalla partita, ma mi hanno anche invitato a stare calmo. Penso che qualche volta può aiutare non esagerare, in qualche partita è consigliabile spingere al massimo, in altre no, dipende dalle situazioni che accadono".

Il folletto americano è stato comunque il miglior realizzatore della serata con 19 punti in soli 27 minuti, un minutaggio meno denso del solito, tirando meglio da due (6 su 8) che da tre (1 su 4), ma riempendo le altre caselle del suo score con buone voci: 4 assist, 3 recuperi, 3 rimbalzi, 6 falli subìti ben convertiti dalla lunetta (4 su 5 ai liberi). A proposito di falli, gli è stato chiesto se non si aspetterebbe una maggior tutela da parte degli arbitri, ma Khalil sorride, non si lamenta troppo e respinge al mittente: "Non possono chiamarmi ogni contatto, di questo sono consapevole" taglia corto sull’argomento. Preferisce parlare invece del successo che ha riacceso i motori della sua squadra: "Abbiamo vinto una sfida importante e tosta contro un avversario significativo, conquistando due punti che ci danno fiducia". E regala una carezza a Bucarelli. "Lorenzo ha giocato una grande partita di sacrificio, testimoniando di che pasta è fatto: si è speso tanto e il risultato ci ha dato ragione. E’ stata una vera vittoria di squadra".

Alla squadra di Spiro Leka è arrivato anche l’assist ‘involontario’ di Cento che, sbancando l’ostico parquet di Avellino per un solo punto, l’ha bloccata a quota 34; un confronto diretto fastidioso per i biancorossi quello con gli irpini e a questo punto la trasferta di Rimini diventa davvero fondamentale in una regular-season in cui sono rimaste da sparare solo sei cartucce. Marzo terminerà poi in casa con Livorno, aprile si aprirà con la trasferta di Cremona, quindi altro viaggio a Cantù, poi ultima gara casalinga con Udine per andare a concludere questo lungo viaggio a Verona e vedere che posizione Ahmad e compagni saranno riusciti a conquistare sulla griglia e se riusciranno ad evitare le forche caudine dei play-in.

Elisabetta Ferri