Vuelle al bacio, così è davvero uno spasso

Carpegna Prosciutto 97 Urania 70

CARPEGNA PROSCIUTTO: Petrovic 15, Cornis, Reginato 1, Maretto 10, Imbrò 20, De Laurentiis 10, King 13, Bucarelli 7, Lombardi, Zanotti 3, Ahmad 18. All. Leka.

WEGREENIT URANIA MILANO: Anchisi, Potts, Gentile 16, Amato 10, Maspero 3, Leggio 6, Cavallero 8, Ndzie 9, Udanoh 1, Cesana 17. All. Cardani.

Arbitri: Tirozzi, D’Amato e Fiore.

Note – Parziali: 27-21, 52-34, 75-45. Tiri liberi: Pesaro 10/17, Milano 15/20. Tiri da 3 punti: Pesaro 17/32, Milano 9/23. Rimbalzi: Pesaro 37, Milano 33. Fallo tecnico a Cardani. Usciti per falli: Potts. Spettatori: 4.924. Prima della gara, Ahmad premiato dalla Lega come Mvp del mese di dicembre.

Un massacro. Pesaro si prende la rivincita con gli interessi anche su Milano, strapazzata per 40’ senza mai la sensazione di poter fermare il treno che gli passa sopra. C’è tutta la differenza del mondo fra questa locomotiva e quella che nel girone d’andata deragliò al Palalido: ora la squadra gira come un orologio svizzero, con 6 uomini in doppia cifra. Nei primi 5’ pare una gara da punteggi bassi, tanto che sul tabellone è scolpito un indicativo 6-2. Invece la Vuelle sta solo ingranando le marce alte: un paio di rubate ad Amato producono due arresti e tiro che Bucarelli sfrutta benissimo. E quando Imbrò entra sul parquet pare non abbia ancora staccato la spina dalla trasferta di Vigevano: il capitano infila la prima tripla da 9 metri, mentre nella seconda la palla non sfiora neanche la retina. Gentile, ben marcato, segna i primi punti dopo 8’ quando Pesaro è già lontana (24-13), l’Urania riesce a ricucire qualcosa in chiusura di primo quarto.

Ma nel secondo Pesaro riparte con Imbrò scatenato, che spara il terzo siluro; Gentile, però, è entrato in ritmo e risponde subito per non far scappare la Vuelle. Poi si accende Petrovic, per la prima volta in doppia cifra dopo il rientro dall’infortunio, e Cardani non sa più dove mettere le pezze. A un minuto dall’intervallo il rotondo +20 toccato dai biancorossi (50-30) è la fotografia dell’andamento del match.

Ma il peggio per Milano deve ancora arrivare, con Potts completamente fuori partita che brucia 4° e 5° fallo in un amen e lascia il campo a metà del terzo quarto senza aver realizzato neanche un punto. Gentile è l’unico che macina canestri e il gioco ospite diventa così troppo prevedibile mentre dall’altra parte sale King, che aveva cominciato in sordina, e il vantaggio si dilata: la tripla di V.J. sigla il +24, quella dell’infallibile Imbrò il +27, quindi Maretto mette la ciliegina per il +30 (70-40). Se fosse baseball, si potrebbe interrompere per manifesta inferiorità, ma c’è l’ultimo quarto da giocare in cui l‘Urania prova a difendere la differenza canestri dell’andata (+17) ma è una chimera. Reginato segna il primo punto coi "grandi" e dopo due giorni di riposo si comincerà mangiando le paste.

Elisabetta Ferri