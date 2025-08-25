Vuelle, alla fine il coach Leka è soddisfatto: "E’ stato un passo avanti rispetto all’esordio"

Il torneo di Riccione si chiude con due sconfitte ma non poteva essere altrimenti con una squadra che manca ancora di quattro pedine – il secondo straniero, un altro italiano importante, Maretto e De Laurentiis - e ha scelto di non utilizzarne una quinta, Imbrò. Sia con Cividale che contro la Fortitudo i ragazzi del settore giovanile si sono battuti con coraggio, a partire dal 17enne Sakine che ha mostrato i muscoli contro gente molto più navigata, e Panichi junior che non si era mai misurato a questo livello. "Il bilancio è positivo – dice coach Spiro Leka -, abbiamo fatto un passo avanti rispetto all’esordio, tenuto conto che la Fortitudo ha iniziato a lavorare il 4 agosto, cioè una settimana prima di noi e questo conta in fase di preparazione, tanto che venerdì sera hanno asfaltato Cividale. Noi, utilizzando tutti i nostri ragazzi del vivaio, non abbiamo sfigurato mostrando una buona mentalità e desiderio sia di condividere la palla che di aiutarsi in difesa. C’è stata qualche palla persa di troppo, ma è normale in questo periodo in cui c’è ancora tanto lavoro da fare; prendo quello che di buono ho visto in una situazione particolare, dobbiamo completare il roster e avevamo due giocatori ancora ai box".

Nel finale contro Bologna, è parso che Leka fosse più preoccupato di preservare i più spremuti che di ridurre lo scarto: "Abbiamo tenuto botta fino a metà del terzo quarto, poi hanno fatto l’allungo e a quel punto ho preferito non rischiare: Bertini aveva sentito un fastidio alla coscia e abbiamo deciso di non farlo rientrare, oltre che non volevo superare i 30’ di utilizzo per nessuno dei miei. Avete visto che a un certo punto ho messo in campo un quintetto con quattro under insieme a Tambone ed è normale che si paghi dazio, in quel momento gli avversari hanno fatto un break di 8-0. Ma quel che conta è che abbiamo eseguito bene quello che avevo chiesto, manca ancora un po’ di lucidità, perché qualche volta avevamo tiri aperti negli angoli e siamo arrivati tardi, però la squadra ha già il suo carattere: abbiamo preso 11 rimbalzi in attacco, che non è poco contro un avversario così fisico, col pacchetto lunghi al completo. E pensando che noi ancora dobbiamo mettere dentro quattro giocatori ci fa ben sperare". In proposito, a chiarire la situazione di mercato interviene il ds Nicola Egidio: "Un mercato molto complesso, nel quale sceglieremo l’incastro più funzionale per quelle che sono le nostre necessità attuali. Ci sono due piste: quella che prevede una pedina straniera fra gli esterni e un italiano nei lunghi e viceversa. E’ una matassa che verrà sbrogliata il prima possibile: i tempi si sono trascinati, ma vogliamo anche fare una scelta della quale siamo convinti per avere una squadra il più competitiva possibile. Devo dire che quelli che ci sono stanno lavorando molto bene perciò da questo punto di vista siamo soddisfatti, anche se consapevoli che ci sono delle lacune da colmare. Mabor Dut Biar a Brindisi? Non era l’unica pedina che stavamo seguendo, ma la sua firma con la Valtur può spingerci verso un ribaltamento del fronte". E cioè un pivot americano e un esterno italiano.

Elisabetta Ferri