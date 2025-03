Vuelle, altra sconfitta. E stavolta in casa. Successo in volata per la Sebastiani Rieti

carpegna prosciutto

78

real sebastiani

85

CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic 5, Cornis ne, Reginato ne, Maretto 8, Imbrò 9, De Laurentiis 6, King 14, Bucarelli ne, Lombardi 10, Zanotti 2, Ahmad 24. All. Leka. REAL SEBASTIANI RIETI: Spencer 15, Piunti 8, Sarto 1, Lupusor 6, Viglianisi, M.Cicchetti ne, Piccin 5, Monaldi 13, Palmi 23, A.Cicchetti, Spanghero 14. All. Rossi.

Arbitri: Foti, Costa e Gai.

Parziali: 22-22, 41-48, 65-70. Tiri liberi: Pesaro 11/15, Rieti 11/14. Tiri da 3 punti: Pesaro 9/24, Rieti 16/31. Rimbalzi: Pesaro 29, Rieti 33. Tecnico a Leka. Usciti per falli: Ahmad. Spettatori: 4.677.

Il fortino crolla dopo quattro mesi. L’ultima a passare sul parquet della Vitrifrigo era stata Rimini, il 10 novembre. Ma ieri la Vuelle ha dovuto cedere le armi a un’avversaria più in forma, che ha tirato col 52% da tre punti e conquistato 11 rimbalzi in attacco per rimediare ai suoi errori. La mancanza di Bucarelli è un grosso problema. La Vuelle affida la regia a Maretto che però, non ricoprendo più il ruolo da tempo, non è a suo agio. Monaldi, invece, vuole dimostrare che il giocatore che ‘spaccava’ i ferri al palas non esiste più: parte col turbo e segna i primi 5 punti di Rieti. Pesaro impatta per la prima volta sull’11-11 ma gli ospiti devono ancora innescare l’arma letale, il finlandese Palmi che spara subito due triple. Il quintetto con tre lunghi (Petrovic, Lombardi e De Laurentiis) non funziona, Leka inserisce King e Zanotti per aumentare il dinamismo e la squadra impatta al primo intervallino. Ma è una gara complicata: Rieti ha troppe bocche da fuoco cariche mentre Pesaro, con Ahmad braccato, fatica a trovare la via del canestro. Palmi e Monaldi stendono i biancorossi con una scarica di bombe, la Vuelle scivola prima a -12 (22-34) e tocca il massimo svantaggio a 3’ dal riposo (27-44).

Quando sembra finita, Ahmad riesce a liberarsi dalla gabbia e sgancia due siluri che riaprono le speranze del pubblico, una persa di Rieti lancia Imbrò in lay-up per il -8 (39-47). Lo stesso capitano serve a Petrovic l’assist del -6: all’intervallo la gara è ancora aperta. Terzo quarto di fatica e sudore per Lombardi e compagni che non si arrendono, ma Rieti è ispirata e viaggia con percentuali pazzesche dai 6.75, dove anche Spanghero diventa un fattore. Lombardi, poco elegante ma efficace, dà una mano a restare in linea di galleggiamento e anche quando Rieti dà un altro strappo (56-67 al 27’), Pesaro non molla l’osso risale a -5. Ultimo quarto all’arrembaggio: la tripla di Rino vale il -2, poi una magia di Ahmad, tripla e fallo subìto, firma il sorpasso nella bolgia del palazzo (72-70).

Il match è ancora lungo, però, e la Sebastiani che ruota dieci uomini è più fresca. La Vuelle sale a +3 con Maretto (76-73), ma Spencer di potenza segna 4 punti di fila; è di Ahmad l’ultimo sorpasso (78-77), poi l’attacco di casa s’impianta e Rieti porta a casa una vittoria meritata, conquistando una caterva di rimbalzi offensivi per blindare il risultato.

Elisabetta Ferri