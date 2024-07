Vuelle: anche Bucarelli firma un biennale. Una base italiana che guarda anche al futuro

La Vuelle sta costruendo per il presente, ma anche per il futuro prossimo. Con Lorenzo Bucarelli, ufficializzato ieri, la società ha messo in cassaforte un altro accordo biennale dopo quelli stipulati con Imbrò, Lombardi e Zanotti, gli acquisti più ’pesanti’ fatti dal club. Un segnale che Sacripanti, pure lui firmato per due stagioni, vuole provarci subito a risalire; ma, non dovesse riuscire, ha già messo le basi anche per la stagione successiva.

Bucarelli, 26 anni, 1.98 per 93 kg, è stato un vero fenomeno a livello giovanile. Pericoloso per gli avversari e grande uomo squadra, è un giocatore versatile che può occupare il ruolo di ‘2’ e ‘3’ e che in aggiunta può essere play. Sa usare il corpo e la stazza fisica per crearsi dei vantaggi sia in pick and roll che in altre situazioni di isolamento. Oltre ad avere questa versatilità offensiva, anche in difesa Lorenzo può marcare più ruoli degli esterni avversari. "Sono felicissimo di indossare questa maglia dal momento che a Pesaro la pallacanestro è vita – le sue prime patole – Questo progetto tecnico mi ha entusiasmato subito e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza".

Il percorso professionistico del cestista toscano inizia nel 2014 con la maglia di Veroli in LegaDue prima di passare a stagione in corso alla Stella Azzurra Roma. Dal 2015 al 2017 è di scena nella sua Toscana scendendo in campo in A2 con la Mens Sana Siena. Al termine dell’esperienza con i biancoverdi e una breve parentesi a Sassari, dal 2017 al 2019 è uno dei punti di riferimento della Dinamo Cagliari, indossando la fascia di capitano. Nel 2019/2020 torna a Sassari vincendo la Supercoppa Italiana, poi nel 2020/2021 passa all’Eurobasket Roma arrivando fino alla semifinale playoff promozione. Dal 2021 al 2024 è uno dei protagonisti dei tentativi di promozione nella massima serie della Pallacanestro Cantù. Bucarelli vanta numerose presenze nelle formazioni giovanili della Nazionale: nel 2016 in Turchia ha vinto il bronzo nel Campionato Europeo Under 18 mentre l’anno successivo in Egitto si è laureato vicecampione del mondo Under 19. Ora lo attendono due stagioni in una storica piazza come Pesaro dove potrebbe esplodere definitivamente e non venire più considerato un bel prospetto ma una certezza. Fra l’altro, è uno dei pochi che Pino non ha allenato oltre a Zanotti e Maretto, gli altri invece o in Nazionale o nei club il coach li ha avuti tutti fra i suoi pupilli e questo aiuterà a creare uno spogliatoio solido.

Ora la caccia è tutta concentrata sul secondo americano che sarà un’ala: se più tendente al quattro o al due dipenderà dalla qualità del giocatore. Pino vuole il migliore disponibile per le risorse rimaste che non sono poche, oltre che per il gruzzolo che era destinato a Vildera, anche per il nuovo accordo in dirittura d’arrivo con Carpegna Prosciutto che rimarrà come main sponsor per il sesto anno.

Elisabetta Ferri