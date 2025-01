Vuelle, attenzione speciale per Ale Gentile

Dire Alessandro Gentile equivale ad alzare subito il livello di attenzione da parte della tifoseria. Il fatto che militi nella seconda squadra di Milano e non più nell’Armani come agli inizi della sua carriera, quando per lui si ipotizzava anche un approdo nella Nba, non cambia la sostanza: rimane l’italiano più forte che gioca in questa lega. Per cui il suo arrivo, domani con l’Urania, apre la sfida a chi avrà l’arduo compito di marcarlo.

"Credo che queste rivalità regalino qualche stimolo in più in particolare ai giocatori italiani che hanno già vissuto questi duelli – spiega coach Leka – mentre per i nostri due americani non fa differenza chi incontriamo, li vedo sempre sul pezzo".

Una settimana tosta, cominciata domenica con Brindisi, proseguita con la trasferta di Vigevano e andrà a chiudersi ancora fra le mura amiche, sperando di avere Lombardi fra gli arruolati: "Eric ha fatto il primo allenamento ieri e dopo dieci giorni con la febbre era un po’ giù, è normale. Il suo rientro ci serve come il pane, perché anche De Laurentiis sta gestendo un problema fisico e Petrovic non ha ancora tanti minuti nelle gambe, nonostante sappia il fatto suo. Dietro le quinte c’è una truppa preziosa che voi non vedete ma che aiuta ogni volta i giocatori ad essere pronti, perciò voglio ringraziarli perché in questi giorni hanno parecchio da fare. Così come il mio staff, che sul pullman l’altra notte, di ritorno da Vigevano, anzichè dormire ha riguardato tutta la partita per estrarre i video che ci servivano per preparare la gara successiva".

Un gruppo che ha imparato a gestire le difficoltà: "Vero, tutto quello che abbiamo attraversato ci ha reso mentalmente più forti- dice il coach -: riuscendo a ribaltare situazioni negative, anche sul campo, ci ha dato mentalità. Quanto a me, penso di aver portato un po’ di freschezza e di calma in un ambiente che era molto stressato".

La partita contro Milano sarà sponsorizzata da Banca di Pesaro, che ieri ha ospitato coach Leka e il presidente Valli nella nuova sala conferenze dell’isituto di credito, dove si tengono anche gli eventi culturali in collaborazione con la Vuelle: i prossimi due incontri saranno sul digitale e sulla leadership. "Per noi quello di domani alla Vitrifrigo Arena sarà un momento importante, che ci darà ulteriore visibilità – ammette il presidente della Bcc, Massimo Tonucci –. Oggi non siamo più nel consorzio, ma dal 2005, anno di risalita dalla B, siamo sempre stati al fianco della squadra come sponsor. La crescita del nostro istituto di credito è avvenuto grazie al gioco di squadra, dove il nostro direttore Paolo Benedetti è l’allenatore mentre i dipendenti sono i giocatori: sono loro che ottengono i risultati". Benedetti raccoglie l’assist e rilancia: "Nel 2026 saranno 120° di storia della Bcc, l’obiettivo è rimanere solidi ma anche piccoli, cioè capire da vicino le esigenze del territorio". Spiro Leka, sempre spiritoso, piazza la battuta: "Allora trattatemi bene con il mutuo, visto che sono vostro cliente da quando sono arrivato in città". Elisabetta Ferri