Vuelle avanti per 38’, ma non basta. McDuffie sbaglia l’ultima conclusione

Givova scafati

83

Carpegna Pesaro

82

GIVOVA SCAFATI: Sangiovanni ne, Blakes 6, Gentile 22, Mouaha, Pinkins 2, Rossato 7, Robinson 10, Rivers 13, Nunge 13, Pini, Gamble 10. All. Boniciolli.

CARPEGNA PROSCIUTTO: Bamforth 11, Bluiett 17, Visconti 8, Ford 5, Maretto ne, Tambone ne, Cinciarini 14, Mazzola, Totè 12, Mockevicius 2, McDuffie 13. All. Sacchetti.

Arbitri: Sahin, Paglialunga e Bettini.

Note: parziali 16-24, 40-44, 56-64. Tiri liberi: Scafati 20/27, Pesaro 19/24. Tiri da tre: Scafati 5/15, Pesaro 11/27. Rimbalzi: Scafati 36, Pesaro 28. Assist: Scafati 20, Pesaro 17. Usciti per falli: Blakes e Ford.

SCAFATI (Salerno)

ll basket è uno sport crudele e questo rappresenta buona parte del suo fascino. Perché la differenza per la Vuelle fra riaprire il cuore alla speranza e soccombere per la settima volta di fila è un misero punticino dopo aver condotto per 38’. Scafati sorpassa per la prima volta a 1’36’’ dalla fine con Nunge (81-80) eppure riesce a portare a casa la pagnotta, mentre fra le mani della squadra di Sacchetti che stavolta se la meritava tutta restano solo briciole di amarezza.

E’ la non abitudine a vincere che gela le mani dei biancorossi negli ultimi 3’ in cui gli unici due punti arrivano dai liberi di Cinciarini, vero ispiratore della serata (7 assist) mentre Bamforth gioca un finale disastroso. E pensare che al 34’ la dote era ancora di 8 punti (66-74), poi arriva l’aggancio con la tripla di Robinson (74-74) e la Givova sente l’odore del sangue.

A 9’’ dal gong Pinkins può chiuderla dalla lunetta, ma fa 0/2, così Pesaro ha ancora un’opportunità. McDuffie però – ben ostacolato da un Gentile monumentale – non riesce a scoccare un buon tiro e nemmeno il tap-in di Visconti è baciato dalla fortuna. Si dice appunto che la fortuna aiuta gli audaci e stavolta Pesaro lo era stata, nonostante l’assenza di Tambone (schiena bloccata).

Urna partenza sparata, con una serie di triple ben costruite e Totè coinvolto nel gioco, sorprendono i campani tanto che a 2’ dal primo riposo il vantaggio ospite è cospicuo (11-24). Poi il solito black-out, con un 9-0 a cavallo dei due quarti che in 4’ consente a Scafati di riaprire il match (20-24). Sacchetti stavolta usa il tonnellaggio di Mockevicius che dà buoni risultati contro Gamble, tanto che Boniciolli gli preferisce Nunge.

Mentre sulla tracce di Gentile va Ford, che lo tiene per un po’ prima che diventi immarcabile in post basso. Cincia, finalmente efficace anche al tiro, spinge i suoi e all’intervallo la Vuelle pur soffrendo è ancora davanti. Ford, una ’mignatta’ in difesa (4 recuperi), mette polvere negli ingranaggi della Givova, Totè vive una bella fiammata in attacco e al 24’ sigla il +11 (42-53). E’ Bluiett a respingere tutti gli assalti e all’ultimo riposo la dote è ancora di 8 punti. Poi nei battiti finali dell’ultimo quarto il fortino biancorosso crolla. Una disdetta.