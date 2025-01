Vuelle, batti la Milano in versione Gentile. Leka: "Squadra grossa e potente fisicamente"

Il girone di ritorno snocciola in fretta le sue giornate: oggi si gioca già il terzo turno e l’ospite alla Vitrifrigo Arena (palla a due alle ore 18) è di quelli che sanno scaldare sicuramente l’atmosfera. Arriva Milano, con Alessandro Gentile al comando di una truppa che attualmente occupa il quinto posto in classifica, a quattro punti di distanza dalla Vuelle. Coach Leka conta di recuperare, dopo l’influenza che gli ha fatto saltare l’impegno infrasettimanale, l’energia di Eric Lombardi "più che mai necessario contro una squadra grossa e potente fisicamente come l’Urania – sottolinea Spiro - un’avversaria diametralmente opposta a Vigevano, rapida e leggera, di cui abbiamo accettato il ritmo sfidandola in velocità. Questa invece sarà tutta un’altra partita dal punto di vista tattico".

E allora sarà importante che il pacchetto lunghi, tornato a girare a quattro nonostante Rino De Laurentiis stia stringendo i denti per un fastidio al ginocchio, riesca a dare un contributo con tutti i suoi elementi, a partire da Petrovic che sta carburando dopo tre mesi di stop per la frattura al piede: "A pochi giorni dalla bella vittoria a Vigevano torniamo davanti al nostro pubblico per provare a centrare la terza vittoria consecutiva – è l’auspicio di Danilo -. Affrontiamo una squadra di valore, come visto anche nel match di andata, ma noi potremo contare sul supporto di migliaia di tifosi che come sempre saranno pronti a sostenerci in ogni istante e per tutti i 40 minuti. È un campionato intenso e senza soste, è fondamentale trovare continuità di risultati, al fine di aumentare il morale e risalire in classifica. Giocare a Pesaro è molto bello, vedere tutte quelle persone che ogni domenica ci incitano al massimo ci ricorda che questa è una delle piazze più calde di tutta Italia". Dall’altra parte della barricata, l’allenatore dell’Urania Marco Cardani mette in guardia i suoi: "Ci aspetta una trasferta in casa di una squadra dal grande blasone e che è in crescita, dopo un inizio difficile. Pesaro ha un roster ricchissimo di talento, sicuramente tra i migliori della categoria – afferma il tecnico milanese -, e ha diversi giocatori in grado di dare molto di termini di produzione offensiva. Noi dovremo cercare di reagire, nell’ultima sfida il gruppo ha dato segnali contrastanti in termini di alcune prestazioni individuali non ottimali, dovremo cercare di trovare questa uniformità a partire già dalla sfida odierna".

Gli arbitri designati per questo match sono Alessandro Tirozzi di Bologna, Alex D’Amato di Tivoli (Roma) e Adriano Fiore di Pompei (Napoli). La gara sarà trasmessa come sempre in diretta sulle frequenze di Radio Incontro, oltre che in streaming sulla piattaforma di Lnp pass e in differita, questa sera alle 21.30, su Rossini tv. Ci sono ancora biglietti disponibili non solo online sul circuito Vivaticket, ma anche ai botteghini a partire dalle ore 16.

Elisabetta Ferri